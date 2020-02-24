Президент Албанії подав до суду на міністра юстиції



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Президент Албанії Ілір Мета

Головне у позові - це ситуація з Конституційним судом Албанії, у якому нині вакантні 6 з 9 місць.

Президент Албанії Ілір Мета подав до суду на міністра юстиції і ще двох високопосадовців, яких він звинувачує у порушенні Конституції.

Про це повідомляє агентство AP.

Також він сказав, що вимагає у спеціального прокурора розглянути цю справу.

Відомо, що головне у позові - це ситуація з Конституційним судом Албанії, у якому нині вакантні 6 з 9 місць. Відкликані судді не зуміли довести, що їхнє майно було придбано законним шляхом.

Як результат заповнення вакантних місць перетворилося в жорстку суперечку серед політичних партій.

Політична нестабільність в Албанії відбувається у той час, як країна проводить реформи в надії отримати «зелене світло» для початку переговорів про членство в ЄС.