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    Президент Албанії подав до суду на міністра юстиції

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    Президент Албанії Ілір Мета - Президент Албанії подав до суду на міністра юстиції
    Президент Албанії Ілір Мета

    Головне у позові - це ситуація з Конституційним судом Албанії, у якому нині вакантні 6 з 9 місць.

    Президент Албанії Ілір Мета подав до суду на міністра юстиції і ще двох високопосадовців, яких він звинувачує у порушенні Конституції.

    Про це повідомляє агентство AP.

    Також він сказав, що вимагає у спеціального прокурора розглянути цю справу.

    Відомо, що головне у позові - це ситуація з Конституційним судом Албанії, у якому нині вакантні 6 з 9 місць. Відкликані судді не зуміли довести, що їхнє майно було придбано законним шляхом.

    Як результат заповнення вакантних місць перетворилося в жорстку суперечку серед політичних партій.

    Політична нестабільність в Албанії відбувається у той час, як країна проводить реформи в надії отримати «зелене світло» для початку переговорів про членство в ЄС.

    ЄС президент час
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