Президент Албанії подав до суду на міністра юстиції
Головне у позові - це ситуація з Конституційним судом Албанії, у якому нині вакантні 6 з 9 місць.
Президент Албанії Ілір Мета подав до суду на міністра юстиції і ще двох високопосадовців, яких він звинувачує у порушенні Конституції.
Про це повідомляє агентство AP.
Також він сказав, що вимагає у спеціального прокурора розглянути цю справу.
Відомо, що головне у позові - це ситуація з Конституційним судом Албанії, у якому нині вакантні 6 з 9 місць. Відкликані судді не зуміли довести, що їхнє майно було придбано законним шляхом.
Як результат заповнення вакантних місць перетворилося в жорстку суперечку серед політичних партій.
Політична нестабільність в Албанії відбувається у той час, як країна проводить реформи в надії отримати «зелене світло» для початку переговорів про членство в ЄС.