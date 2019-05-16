Президент Австрії і Путін говорили про Україну



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Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен

Австрійський президент заявив, що санкції йдуть на шкоду обом сторонам

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен вважає, що подальший розвиток ситуації навколо виконання Мінських домовленостей залежатиме від парламентських виборів в Україні восени.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.

«Я сказав, що я буду радий, якщо з тої, чи іншої сторони буде якийсь позитивний імпульс в плані реалізації Мінських домовленостей. Але, будьмо реалістами, зараз ми маємо почекати, як будуть розвиватися події з парламентськими виборами в Україні у жовтні», – заявив австрійський президент, коментуючи свої переговори з Путіним, зокрема, у питанні відносин між Росією та Україною, що впливає на стосунки ЄС з РФ.

При цьому, Ван дер Беллен вказав на «багатолітню австрійську мантру» – потрібно залишатися в діалозі «навіть, якщо по якихось пунктах можуть бути різні думки».

Він також прокоментував вплив на двосторонні австрійсько-російські відносини санкцій ЄС проти Росії, введених через незаконну анексію Криму та ситуацію на Донбасі. За його словами, «найгірше вже позаду», і «за останні роки ми вже дещо змінили наші торговельні потоки».

Водночас, заявив австрійський президент, санкції йдуть на шкоду обом сторонам: «Те, що ситуація чисто з економічної точки зору для обох сторін є незадовільною – думаю, ніхто не буде оспорювати».

Більше під час прес-конференції президент Австрії не говорив про Україну, як і не згадав про триваючу російську агресію проти України. Натомість він неодноразово заявляв про «традиційно чудові відносини» між Австрією та Росією та необхідність їх покрашення, зробити що і покликаний форум «Сочинський діалог», який він спільно з Путіним запустив під час робочого візиту. Наступне засідання форуму пройде у Зальцбургу у 2020 році, і Ван дер Беллен відразу запросив Путіна приїхати до Австрії.

Поруч з цим, як повідомляє австрійський суспільний телерадіомовник ORF, перед зустріччю з російським колегою президент Австрії заявив, що він і далі не вбачає «якоїсь фундаментальної кризи довіри» між Росією та Євросоюзом. При цьому, він зазначив, що під час зустрічі з президентом РФ хоче його запитати, «чи не буде в інтересах Росії вжити той чи інший захід з відбудови довіри», особливо щодо конфлікту в Україні.

Нагадаємо, Путін заявив Помпео, що налаштований на відновлення відносин між США та РФ

Як відомо, переговори президента Росії Володимира Путіна і держсекретаря США Майка Помпео, що проходили у вівторок, 14 травня, в Сочі, тривали 1,5 години.

Нагадаємо, Помпео після зустрічі з Сергієм Лавровим закликав РФ звільнити українських моряків.

Також Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп прихильний покращенню відносин із Росією.

Джерело: Укрінформ