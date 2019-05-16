Президент Австрії і Путін говорили про Україну
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Австрійський президент заявив, що санкції йдуть на шкоду обом сторонамФедеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен вважає, що подальший розвиток ситуації навколо виконання Мінських домовленостей залежатиме від парламентських виборів в Україні восени.
Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.
«Я сказав, що я буду радий, якщо з тої, чи іншої сторони буде якийсь позитивний імпульс в плані реалізації Мінських домовленостей. Але, будьмо реалістами, зараз ми маємо почекати, як будуть розвиватися події з парламентськими виборами в Україні у жовтні», – заявив австрійський президент, коментуючи свої переговори з Путіним, зокрема, у питанні відносин між Росією та Україною, що впливає на стосунки ЄС з РФ.
При цьому, Ван дер Беллен вказав на «багатолітню австрійську мантру» – потрібно залишатися в діалозі «навіть, якщо по якихось пунктах можуть бути різні думки».
Він також прокоментував вплив на двосторонні австрійсько-російські відносини санкцій ЄС проти Росії, введених через незаконну анексію Криму та ситуацію на Донбасі. За його словами, «найгірше вже позаду», і «за останні роки ми вже дещо змінили наші торговельні потоки».
Водночас, заявив австрійський президент, санкції йдуть на шкоду обом сторонам: «Те, що ситуація чисто з економічної точки зору для обох сторін є незадовільною – думаю, ніхто не буде оспорювати».
Більше під час прес-конференції президент Австрії не говорив про Україну, як і не згадав про триваючу російську агресію проти України. Натомість він неодноразово заявляв про «традиційно чудові відносини» між Австрією та Росією та необхідність їх покрашення, зробити що і покликаний форум «Сочинський діалог», який він спільно з Путіним запустив під час робочого візиту. Наступне засідання форуму пройде у Зальцбургу у 2020 році, і Ван дер Беллен відразу запросив Путіна приїхати до Австрії.
Поруч з цим, як повідомляє австрійський суспільний телерадіомовник ORF, перед зустріччю з російським колегою президент Австрії заявив, що він і далі не вбачає «якоїсь фундаментальної кризи довіри» між Росією та Євросоюзом. При цьому, він зазначив, що під час зустрічі з президентом РФ хоче його запитати, «чи не буде в інтересах Росії вжити той чи інший захід з відбудови довіри», особливо щодо конфлікту в Україні.
Нагадаємо, Путін заявив Помпео, що налаштований на відновлення відносин між США та РФ
Як відомо, переговори президента Росії Володимира Путіна і держсекретаря США Майка Помпео, що проходили у вівторок, 14 травня, в Сочі, тривали 1,5 години.
Нагадаємо, Помпео після зустрічі з Сергієм Лавровим закликав РФ звільнити українських моряків.
Також Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп прихильний покращенню відносин із Росією.
Джерело: Укрінформ