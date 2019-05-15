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    У світі

    Путін і Помпео спілкувалися у Сочі півтори години

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Майк Помпео на зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі</div> </div> </div> - Путін і Помпео спілкувалися у Сочі півтори години
    Майк Помпео на зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі
    Фото: ЕРА

    Путін висловив надію, що Трамп налаштований на відновлення відносин із Росією

    Переговори президента Росії Володимира Путіна і держсекретаря США Майка Помпео, що проходили у вівторок, 14 травня, в Сочі, тривали 1,5 години.

    Про це повідомляє «Интерфакс».

    З російської сторони на зустрічі були присутні помічник президента з міжнародних справ Юрій Ушаков і директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. З боку США - посол у Росії Джон Хантсман, спецпредставник із Сирії Джеймс Джеффрі та виконуючий обов'язки заступника держсекретаря Філіп Рікер.

    Бесіда почалася о 21:10 за київським часом і завершилася о 22:45.

    На початку заходу Путін висловив надію, що його американський колега Дональд Трамп налаштований на відновлення відносин із Росією. Він також підкреслив, що Москва налаштована на відновлення повноформатних відносин із Вашингтоном.

    Нагадаємо, Помпео після зустрічі з Сергієм Лавровим закликав РФ звільнити українських моряків.

    Також Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп прихильний покращенню відносин із Росією.

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