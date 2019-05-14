Помпео після зустрічі з Лавровим закликав РФ звільнити українських моряків



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Майк Помпео і Сергій Лавров 14 травня зустрілись у Сочі

Переговори Лаврова і Помпео тривали майже три години

США сподіваються на те, що РФ зможе домовитися з новою владою в Києві і звільнить українських моряків, захоплених в Керченській протоці. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві, повідомляє прес-служба Держдепу.

Переговори Лаврова і Помпео тривали майже три години.

«Ми хочемо, щоб Росія простягнула руку новому українському уряду, щоб знайшовся вихід з положення. Ми також закликаємо російський уряд випустити на свободу представників екіпажу, який був захоплений в Керченській протоці», - сказав Помпео.

Помпео також сказав, що порушив перед Лавровим питання російського втручання у вибори президента у 2016 році та заарештованих у Росії американських громадян.

Сам Лавров, відповідаючи на питання про російське втручання у вибори в США, заявив, що такого не було, і сказав, що передав Помпео меморандум про нібито американське втручання у російську внутрішню політику, пише «Радіо Свобода».

У відповідь держсекретар підкреслив, що російське втручання у 2016 році погіршило відносини з США, і закликав Росію більше не повертатися до цієї практики.

Глава російського МЗС також заявив, що домовився з Помпео про ряд конкретних кроків щодо поліпшення двосторонніх відносин, однак не уточнив, про що конкретно йдеться. Він також підтвердив, що президент РФ Володимир Путін буде готовий зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом в Японії у червні.

«Щодо питання про Венесуелу Лавров і Помпео на прес-конференції не дійшли спільної думки: держсекретар заявив про необхідність того, що Ніколасу Мадуро необхідно піти з посади, а Лавров застеріг від втручання у справи Венесуели ззовні», - зазначає Радіо Свобода.

Помпео також заявив, що США не прагнуть до війни з Іраном, але хочуть, щоб він змінив політику. Держсекретар закликав Росію вплинути на Тегеран.

Коментуючи підсумки переговорів, глави зовнішньополітичних відомств США та Росії заявили, що зустріч може стати кроком до поліпшення відносин між країнами, проте між ними залишаються великі розбіжності з низки питань.

Очікується, що сьогодні ввечері Помпео зустрінеться у Сочі з президентом Путіним.