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    У світі

    Путін заявив Помпео, що налаштований на відновлення відносин між США та РФ

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    Майк Помпео та Володимир Путін - Путін заявив Помпео, що налаштований на відновлення відносин між США та РФ
    Майк Помпео та Володимир Путін
    Фото: прес-служба Кремля

    Серед сфер, де Росія та США можуть взаємодіяти, президент РФ назвав енергетичний ринок, зокрема виробництво нафти

    Росія хотіла б відновити повноформатні відносини зі Сполученими Штатами Америки. Про це 14 травня в Сочі під час зустрічі з державним секретарем США Майком Помпео заявив президент РФ Володимир Путін, якого цитує прес-служба Кремля.

    «Кілька днів тому я мав задоволення розмовляти з президентом Сполучених Штатів телефоном. У мене склалося враження, що президент налаштований на відновлення російсько-американських зв'язків, контактів, на розв'язання спільно питань, які становлять для нас взаємний інтерес. Ми зі свого боку неодноразово говорили про те, що ми також хотіли б відновити відносини в повноформатному обсязі», – сказав глава Кремля.

    Путін висловив надію, що «наразі для цього створюють необхідні умови», і заявив, що спецпрокурор США Роберт Мюллер, який вивчав ймовірне втручання РФ в американські вибори у 2016 році, «підтвердив відсутність будь-яких слідів і будь-якої змови між Росією і чинною адміністрацією».

    «На жаль, зокрема й це стало причиною погіршення наших міждержавних зв'язків. Сподіваюся, що сьогодні ситуація змінюється й інтереси спільні: у сфері збереження стратегічної стабільності, нерозповсюдження зброї масового знищення, врегулювання регіональних криз, боротьба з організованою злочинністю, боротьба за розв'язання екологічних проблем, із бідністю у світі, з іншими загрозами сучасності, так і, власне кажучи, деякі питання економічного характеру», – зазначив Путін.

    Серед сфер, де Росія та США можуть взаємодіяти, президент РФ назвав енергетичний ринок, зокрема виробництво нафти. 

    Як відомо, переговори президента Росії Володимира Путіна і держсекретаря США Майка Помпео, що проходили у вівторок, 14 травня, в Сочі, тривали 1,5 години.

    Нагадаємо, Помпео після зустрічі з Сергієм Лавровим закликав РФ звільнити українських моряків.

    Також Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп прихильний покращенню відносин із Росією.

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