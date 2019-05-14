Помпео у Росії заявив, що США хочуть покращити відносини з Москвою



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Майк Помпео та Сергій Лавров у Сочі, Росія, 14 травня 2019 року

Після переговорів Помпео та Лавров мають зустрітися із Путіним

Державний секретар США Майк Помпео прибув до російського міста Сочі для зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп прихильний покращенню відносин із Росією, пише Радіо Свобода. Лавров, зі свого боку, висловив сподівання на конструктивні переговори з Помпео.

«Важливою передумовою успіху наших зусиль є відновлення довірчого діалогу на різних рівнях – від найвищого до робочого, і те, що ми зустрічаємося за останні два тижні вже другий раз, вселяє певний оптимізм», – сказав Лавров.

Після переговорів Помпео та Лавров мають зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіним.

Це перший візит Помпео до Росії на посаді держсекретаря США. Він відбувається на тлі дедалі більшої напруженості між двома країнами.

Раніше в Держдепартаменті США повідомляли, що Помпео 13 травня мав прибути до Москви і зустрітися з представниками посольства США і американської бізнес-спільноти, занепокоєної арештом у Росії останніми місяцями двох американців, серед них відомого інвестора Майкла Калві. Згодом він відмовився від візиту до столиці Росії.

У Вашингтоні заявляли, що, крім американсько-російських розбіжностей щодо контролю над озброєннями, темами переговорів Помпео і Путіна будуть, зокрема, становища в Україні, Сирії, криза в Венесуелі, а також Іран – у всіх цих випадках позиції Вашингтона і Москви прямо протилежні.

Як сказав журналістам неназваний представник Держдепартаменту, «коли ми обговорюємо нашу політику щодо Росії, ми мусимо виходити з того, …що відверто визнати: Росія здійснила на світовій сцені низку агресивних і дестабілізувальних дій».