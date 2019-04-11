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    Президент Еквадору прокоментував затримання Ассанжа

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    <span>Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року</span> - Президент Еквадору прокоментував затримання Ассанжа
    Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року

    Президент Еквадору зазначив, що просив Британію гарантувати, що Ассанж «не буде виданий країні, де він може зазнати катувань або смертної кари»

    Британія надала Еквадору гарантії, що не екстрадує засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до країни, де діє смертна кара.

    Про це заявив президент Еквадору Ленін Морено.

    «Відповідно до нашої твердої прихильності до прав людини і міжнародного права, я просив Британію гарантувати, що Ассанж не буде виданий країні, де він може зазнати катувань або смертної кари», - сказав Морено, якого цитує Reuters.

    «Британський уряд підтвердив це в письмовій формі, відповідно до власних правил», - додав президент Еквадору.

    Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували  в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

    Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

    Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

    Джерело: Європейська правда

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