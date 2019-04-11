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    Ассанжа затримали за запитом США – адвокат

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    <p>Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був затриманий поліцією в Лондоні</p> - Ассанжа затримали за запитом США – адвокат

    Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був затриманий поліцією в Лондоні

    Адвокат повідомила, що Ассанжа було затримано не тільки за порушення умов запобіжного заходу

    Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який перебував у посольстві Еквадору в Лондоні з 2012 року, затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

    Про це 11 квітня написала у Twitter адвокат Ассанжа Джен Робінс.

    «Щойно підтвердили, що Ассанжа було затримано не тільки за порушення умов запобіжного заходу, але й за екстрадиційним запитом США», - повідомила адвокат засновника WikiLeaks.

    Раніше повідомлялося, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був затриманий поліцією в Лондоні.

    Поліцейські були запрошені в посольство Еквадору, де знаходився Ассанж, після того, як Еквадор ухвалив рішення відкликати його політичний притулок.

    У грудні минулого року Апеляційний суд у еквадорській провінції Пічинча відхилив скаргу Ассанжа на умови його утримання в посольстві Еквадору в Лондоні.

    До слова, у жовтні 2018 року міністр закордонних справ Еквадору Хосе Валенсія заявив про те, що Ассанжу було продовжено статус біженця в Еквадорі.

    Нагадаємо, влада Великобританії вела переговори з урядом Еквадору про можливість виселення Ассанжа з будівлі посольства країни в Лондоні.

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