Ассанжа затримали за запитом США – адвокат



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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був затриманий поліцією в Лондоні

Адвокат повідомила, що Ассанжа було затримано не тільки за порушення умов запобіжного заходу

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який перебував у посольстві Еквадору в Лондоні з 2012 року, затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

Про це 11 квітня написала у Twitter адвокат Ассанжа Джен Робінс.

«Щойно підтвердили, що Ассанжа було затримано не тільки за порушення умов запобіжного заходу, але й за екстрадиційним запитом США», - повідомила адвокат засновника WikiLeaks.

Just confirmed: #Assange has been arrested not just for breach of bail conditions but also in relation to a US extradition request. @wikileaks @khrafnsson — Jen Robinson (@suigenerisjen) 11 апреля 2019 г.

Раніше повідомлялося, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був затриманий поліцією в Лондоні.

Поліцейські були запрошені в посольство Еквадору, де знаходився Ассанж, після того, як Еквадор ухвалив рішення відкликати його політичний притулок.

У грудні минулого року Апеляційний суд у еквадорській провінції Пічинча відхилив скаргу Ассанжа на умови його утримання в посольстві Еквадору в Лондоні.

До слова, у жовтні 2018 року міністр закордонних справ Еквадору Хосе Валенсія заявив про те, що Ассанжу було продовжено статус біженця в Еквадорі.

Нагадаємо, влада Великобританії вела переговори з урядом Еквадору про можливість виселення Ассанжа з будівлі посольства країни в Лондоні.