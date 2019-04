Ассанжа затримали за запитом США – адвокат

Адвокат повідомила, що Ассанжа було затримано не тільки за порушення умов запобіжного заходу

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який перебував у посольстві Еквадору в Лондоні з 2012 року, затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

Про це 11 квітня написала у Twitter адвокат Ассанжа Джен Робінс.

«Щойно підтвердили, що Ассанжа було затримано не тільки за порушення умов запобіжного заходу, але й за екстрадиційним запитом США», - повідомила адвокат засновника WikiLeaks.

Just confirmed: #Assange has been arrested not just for breach of bail conditions but also in relation to a US extradition request. @wikileaks @khrafnsson