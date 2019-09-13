Президент Естонії: завершення війни не може відбутися ціною суверенітету України



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Президент Естонії Керсті Кальюлайд на зустрічі із Володимиром Зеленським

Кальюлайд назвала обмін між Україною і РФ помітним кроком у настанні світу на Донбасі

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала Україну і міжнародне товариство шукати рішення, як завершити війну на Донбасі.

Про це президент Естонії заявила під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Кальюлайд, недавній обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією може стати помітним кроком у настанні світу на Донбасі.

«Але це не може статися ціною суверенітету України», - зазначила президент Естонії.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на його інавгурацію.