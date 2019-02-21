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    Президент Казахстану відправив у відставку уряд

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    Нурсултан Назарбаєв 21 лютого відправив уряд у відставку - Президент Казахстану відправив у відставку уряд
    Нурсултан Назарбаєв 21 лютого відправив уряд у відставку

    Виконання обов'язків прем'єр-міністра Казахстану покладено на Аскара Маміна

    Президент Казахстану 21 лютого підписав указ про відставку уряду країни.

    Текст документа вже опубліковано на сайті президента Республіки Казахстан. Згідно з указом, виконання обов'язків прем'єр-міністра Казахстану покладено на Аскара Маміна.

    Члени уряду будуть виконувати свої обов'язки до затвердження його нового складу. У своїй офіційній заяві Назарбаєв зазначив, що «уряду спільно з Національним банком так і не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти задля якісного зростання економіки».

    «У цих умовах я, як президент і гарант Конституції, враховуючи інтереси нашого народу, приймаю таке рішення. Вважаю, що Уряд має піти у відставку», - уклав він.

    У 2016 році Нурсултан Назарбаєв здійснив перестановки в уряді, знявши з посади прем'єр-міністра Каріма Масімова. Він був призначений на посаду голови Комітету національної безпеки - наймогутнішої спецслужби країни, керівник якої користується особливою довірою президента.

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