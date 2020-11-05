Президент Косова Тачі пішов у відставку через звинувачення у воєнних злочинах

Хашим Тачі у 1990-х роках був одним з керманичів Армії визволення Косова

Хашим Тачі звинувачується у вбивствах, тортурах та викраденнях людей під час боротьби за незалежність Косова у 1990-х роках

Як повідомляє Reuters, спецпрокуратура звинувачує Тачі у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, зокрема у вбивствах і тортурах та викраденнях людей. Прокурори вважають Тачі відповідальним за майже 100 вбивств мирних жителів під час війни 1998-99 років.

Тачі у 1990-х роках був одним з керманичів Армії визволення Косова. Наразі він заперечує будь-які протиправні дії.

З 2015 році воєнні злочини у Косово розслідує спеціальний трибунал у Гаазі, він вже підтвердив висновок прокуратури і чекає на прибуття Тачі до Нідерландів.

У 1998-1999 роках між албанцями Косова та сербами точилися активні бойові дії, внаслідок яких загинули понад 10 тисяч осіб. Бойові дії були припиненні після втручання НАТО та посередництва Заходу.

Республіка Косово проголосила незалежність 2008 року, її визнали США та низка країн ЄС. Проти незалежності республіки виступає Сербія, не визнає Косово і Україна.

У вересні 2020 року президент Сербії Олександр Вучич провів у Вашингтоні перемовини з прем'єром Косова Авдулахом Хоті та домовились про поступову нормалізацію відносин та економічну співпрацю.