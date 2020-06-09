Україна відправила військових для миротворчої місії в Косово



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Після обсервації у військовому санаторії українські миротворці відбули до Косова Фото ЦМРСЛ «Трускавецький»

Усі військовослужбовці перебували на обсервації перед від'їздом

З України відправили військовий контингент для участі у миротворчій місії в Республіці Косово. Вперше перед відправленням військові проходили обсервацію.

Про це повідомляє інформаційне агентство Міноборони «Армія.inform».

Зазначається, що до складу миротворчої місії увійшли 40 військовослужбовців. Усі вони перебували два тижні на обсервації у військовому санаторії в Трускавці (Львіська область).

У реабілітаційному центрі повідомили, що приймають військових на обсервацію вже вчетверте. Однак вперше це відбувається перед відправленням за кордон. Усім військовим провели ПЛР-тести двічі - на початку та в кінці обсервації.

Зазначимо, у Республіці Косово (частково визнана незалежною країнами ООН) діє самостійний український підрозділ «Національний контингент у Косові», який працює як миротворча місія.

За даними Спеціального миротворчого центру, за весь час на миротворчій службі побувало близько 1300 українських військових, з них п'ятеро загинули, 26 отримали поранення.

Військові місії миротворців у Косово переважно займаються розмінуванням територій, охороною кордону. Миротворчі місії у цій республіці почали діяти після завершення Косовської війни у 1999 році