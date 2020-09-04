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    Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері

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    <p>Президент Сербії Олександр Вучич бере участь у переговорах з Косово</p> - Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері

    Президент Сербії Олександр Вучич бере участь у переговорах з Косово

    Сербська делегація проводить у США переговори з прем'єром Косово

    Представники Сербії та самопроголошеного Косово під час переговорів у США домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері.

    Про це повідомив представник Адміністрації президента США Джадд Дір.

    Зазначається, що сербська делегація на чолі з президентом Олександром Вучичом сьогодні проводить переговори з прем'єром Косово Авдулахом Хоті за посередництва Білого дому.

    «Президент Дональд Трамп оголосив, що Сербія і Косово домовилися про нормалізацію в економіці. Ще одна історична угода, досягнута цим президентом, щоб зробити світ більш процвітаючим місцем», – повідомив Дір.

    Раніше повідомлялося, Білий дім запросив лідерів Сербії та Косова на переговори до США.

    У Вашингтоні «вірять у прогрес в економічних перемовинах, включаючи створення нових робочих місць та прискорення господарського зростання – як перші кроки у налагодженні мирного процесу».

    Нагадаємо, у липні Сербія та Косово погодилися поновити переговори після більш ніж півторарічної перерви.

    США економіка Дональд Трамп політика Сербія Косово президент
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