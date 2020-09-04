Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері
Президент Сербії Олександр Вучич бере участь у переговорах з Косово
Сербська делегація проводить у США переговори з прем'єром Косово
Представники Сербії та самопроголошеного Косово під час переговорів у США домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері.
Про це повідомив представник Адміністрації президента США Джадд Дір.
Зазначається, що сербська делегація на чолі з президентом Олександром Вучичом сьогодні проводить переговори з прем'єром Косово Авдулахом Хоті за посередництва Білого дому.
«Президент Дональд Трамп оголосив, що Сербія і Косово домовилися про нормалізацію в економіці. Ще одна історична угода, досягнута цим президентом, щоб зробити світ більш процвітаючим місцем», – повідомив Дір.
Раніше повідомлялося, Білий дім запросив лідерів Сербії та Косова на переговори до США.
У Вашингтоні «вірять у прогрес в економічних перемовинах, включаючи створення нових робочих місць та прискорення господарського зростання – як перші кроки у налагодженні мирного процесу».
Нагадаємо, у липні Сербія та Косово погодилися поновити переговори після більш ніж півторарічної перерви.