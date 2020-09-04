Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Сербії Олександр Вучич бере участь у переговорах з Косово

Сербська делегація проводить у США переговори з прем'єром Косово

Представники Сербії та самопроголошеного Косово під час переговорів у США домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері.

Про це повідомив представник Адміністрації президента США Джадд Дір.

Зазначається, що сербська делегація на чолі з президентом Олександром Вучичом сьогодні проводить переговори з прем'єром Косово Авдулахом Хоті за посередництва Білого дому.

«Президент Дональд Трамп оголосив, що Сербія і Косово домовилися про нормалізацію в економіці. Ще одна історична угода, досягнута цим президентом, щоб зробити світ більш процвітаючим місцем», – повідомив Дір.

Раніше повідомлялося, Білий дім запросив лідерів Сербії та Косова на переговори до США.

У Вашингтоні «вірять у прогрес в економічних перемовинах, включаючи створення нових робочих місць та прискорення господарського зростання – як перші кроки у налагодженні мирного процесу».

Нагадаємо, у липні Сербія та Косово погодилися поновити переговори після більш ніж півторарічної перерви.