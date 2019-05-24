Президент ПАРЄ наполягає на поверненні Росії до Асамблеї



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Ліліан Морі-Паск'є привітала ухвалені Комітетом міністрів у Гельсінкі рішення

Президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є звернулася із заявою на засіданні Постійного комітету ПАРЄ у Парижі

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск'є просить депутатів на літній сесії розглянути можливість повернення Російської Федерації до сесійної зали Асамблеї.

Про це Морі-Паск'є заявила у Парижі під час виступу на засіданні Постійного комітету ПАРЄ, йдеться на сайті Асамблеї.

Зокрема, вона привітала ухвалені Комітетом міністрів у Гельсінкі рішення, в яких йдеться, що усі країни-члени Ради Європи повинні мати рівні умови для участі у статутних органах організації.

У зв'язку з цим Морі-Паск'є пояснила, що для того, аби увести у дію рішення Комітету міністрів, Асамблея все ще має ухвалити подальші свої «певні рішення, і зокрема щодо того, коли і за яких умов національні делегації можуть бути представлені в Асамблеї з метою імовірного розгляду повноважень делегації Боснії і Герцеговини та Російської Федерації під час літньої сесії».

«Ми повинні повернутися до питання повноважень делегацій і прав членів, які можуть бути обмеженими у випадку, якщо їх оскаржують», - наголосила Морі-Паск'є.

Як відомо, 17 травня у Гельсінкі міністри закордонних справ понад 30 держав з 47 країн-членів Ради Європи виступили за рівну участь усіх країн-членів у статутних органах Організації, що може призвести до зняття санкцій з Російської Федерації, делегація якої позбавлена права голосу в ПАРЄ, а її представники - виключені з усіх керівних органів Асамблеї.

Водночас, голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що повернення Росії до ПАРЄ неможливе без внесення змін у регламент Асамблеї. Зокрема, це може відбутися після ухвалення відповідних рішень на регламентному комітеті Асамблеї 3 червня і голосування на літній сесії 25 червня.

Українська сторона наполягає, що повернення РФ до сесійної зали ПАРЄ можливе лише за умови виконання резолюцій Асамблеї, які були ухвалені на підтримку територіальної цілісності України після окупації Росією Криму та початку війни на Донбасі.

На квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів Асамблеї через анексію Криму. З червня 2017 року Російська Федерація не сплачує внески до Ради Європи.

Джерело: УНІАН