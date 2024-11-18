«Час грає проти нас». Командир «Азову» звернувся до військового командування

Прокопенко: Щоденно командири найбільшої тактичної ланки зіштовхуються з проблематикою у роботі з приданими підрозділами, натомість віддають свої штатні роти/батальйони у підпорядкування іншим бригадам

«Маючи фронт шириною більше 1000 км, безглуздо займатися мікроменеджментом, спускаючись до ручного управління ротами»

Командир бригади «Азов», полковник Денис Прокопенко закликав до ґрунтовних змін у військовому управлінні та організації сил для ведення війни. Свої думки та пропозиції з цього приводу він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Велика війна потребує великих змін. Йдеться про принципи ведення війни, процедури управління військами, роль та місце підрозділів на полі бою, а не за широкий асортимент західного озброєння та красиві бірки латиницею на дверях кабінетів. Стратегічні помилки в плануванні неможливо компенсувати на тактичному рівні, коли противник має велику перевагу практично в усьому», – написав командир бригади.

За його словами, росіяни мають одну перевагу, яку якісно використовують з лютого 2022 року. А саме, ця перевага полягає «у концепції формування та управління підрозділами оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів, що дозволяє командуванню ворожих дивізій та армій готувати та в подальшому керувати своїми штатними підрозділами в бою більш ефективно та впевнено, ніж нашим командирам, бо на сьогоднішній день важко знайти на фронті бригаду, яка не воює приданими підрозділами у вигляді рот та батальйонів».

Прокопенко пояснює, що це призводить до: погіршення взаємодії, застосування підрозділів не за призначенням, втрати управління, втрат серед особового складу, невиконання поставлених бойових завдань.

«Щоденно командири найбільшої тактичної ланки зіштовхуються з проблематикою у роботі з приданими підрозділами, натомість віддають свої штатні роти/батальйони у підпорядкування іншим бригадам, що у більшості випадків призводить до проблем, які зазначені вище. Маючи фронт шириною більше 1000 км, досить безглуздо та неефективно займатися мікроменеджментом, спускаючись до ручного управління ротами та батальйонами. Натомість противник навпаки організовує управління на рівні дивізій, корпусів та армій, що полегшує йому процес планування та застосування військ, знаючи свій потенціал та реальні спроможності», – пояснив командир бригади.

Також військовий назвав плюси у створенні таких дивізій та армійських корпусів під час повномасштабної війни «проти противника, який має значну перевагу»:

Єдність командування. Командири дивізії/армійського корпусу, зможуть організовувати бойову та спеціальну підготовку в штатних підрозділах, особисто відповідати за процес та якість підготовки. Ініціатива. Не втрачаючи ситуативної обізнаності, керувати штатними підрозділами на лінії бойового зіткнення, без приданих сил, маючи все своє, крім авіації. Покращення процесу управління військами та стійкості оборони. Зменшення ручного управління на тактичному рівні, в свою чергу дасть змогу генералітету займатися питаннями стратегічного планування.

«P.S. Бо воювати нам ще довго. Процитувавши основні принципи війни за безсмертним Клаузевіцем, з надіями на краще, хай всім нам насниться план перемоги, де ми почнемо проводити реальні реформи та накопичувати, чи хоча б не розпорошувати ресурси для довгоочікуваної перемоги, або відтермінування нашої смерті. Час грає проти нас. Подумайте», – підсумував Прокопенко.

Нещодавно блогер і волонтер Сергій Стерненко звинувачував головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у переслідуванні. Він зауважив, що це сталося через вимогу провести реформи в армії. Згодом Сирський провів зустріч із волонтером Стерненком.

До слова, на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом Харківської області, Часовим Яром, Кураховим та Вугледаром Донецької області. Про це передає звіт американського Інституту вивчення війни