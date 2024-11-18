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Українська співачка купила БТР для Збройних сил

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Бронетранспортер був придбаний у Європі
фото: Facebook / Ірина Федишин

Федишин: Ми щиро віримо, що цей БТР стане ще одним кроком до нашої перемоги

Співачка Ірина Федишин передала бронетранспортер (БТР) для 125-ї бригади ТРО. Ця покупка стала результатом благодійної вечері, яка відбулася у іспанській Марбельї. Про це співачка повідомила «Главкому».

Зазначається, що бронетранспортер був придбаний у Європі, і «коштував багато зусиль, аби здійснити його закупівлю, транспортування і доставку тралом в Україну». Через те, що це військова техніка, це був тривалий процес, який зайняв не один місяць наполегливої роботи, пояснила артистка.

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фото: Facebook / Ірина Федишин

Співачка висловила сподівання, що «цей БТР стане ще одним кроком до нашої перемоги».

Нагадаємо, співачка Ірина Федишин, яка багато їздить з благодійними концертами Європою, розповіла про інцидент, який стався з її командою на виступі та вечері у Лондоні. Артистка розповіла на своїй сторінці в соцмережі, що організатор не віддав їм жодного фунта від продажу квитків на благодійну вечерю, а також намагався привласнити кошти з продажу лотів.

До слова, росіянин ледь не зіпсував концерт української співачки Ірини Федишин у Міннеаполісі. Чоловік випхався на сцену, де на всю залу заявив, що він «руський», розповіла артистка у себе в Facebook

«Такого ще не було на моїх концертах… «Я руzzкий!» – гордо заявив чоловік, який був на моєму концерті у Міннеаполісі і вийшов на сцену», – повідомила співачка.

Нещодавно Ірина Федишин зустрілася із Залужним і показала, що він їй подарував.

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Теги: ремонт Ірина Федишин благодійність робота співачка перевезення відео

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