Українська співачка купила БТР для Збройних сил
Федишин: Ми щиро віримо, що цей БТР стане ще одним кроком до нашої перемоги
Співачка Ірина Федишин передала бронетранспортер (БТР) для 125-ї бригади ТРО. Ця покупка стала результатом благодійної вечері, яка відбулася у іспанській Марбельї. Про це співачка повідомила «Главкому».
Зазначається, що бронетранспортер був придбаний у Європі, і «коштував багато зусиль, аби здійснити його закупівлю, транспортування і доставку тралом в Україну». Через те, що це військова техніка, це був тривалий процес, який зайняв не один місяць наполегливої роботи, пояснила артистка.
Співачка висловила сподівання, що «цей БТР стане ще одним кроком до нашої перемоги».
Нагадаємо, співачка Ірина Федишин, яка багато їздить з благодійними концертами Європою, розповіла про інцидент, який стався з її командою на виступі та вечері у Лондоні. Артистка розповіла на своїй сторінці в соцмережі, що організатор не віддав їм жодного фунта від продажу квитків на благодійну вечерю, а також намагався привласнити кошти з продажу лотів.
До слова, росіянин ледь не зіпсував концерт української співачки Ірини Федишин у Міннеаполісі. Чоловік випхався на сцену, де на всю залу заявив, що він «руський», розповіла артистка у себе в Facebook
«Такого ще не було на моїх концертах… «Я руzzкий!» – гордо заявив чоловік, який був на моєму концерті у Міннеаполісі і вийшов на сцену», – повідомила співачка.
Нещодавно Ірина Федишин зустрілася із Залужним і показала, що він їй подарував.
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