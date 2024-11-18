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На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Прогноз погоди 18 листопада
Фото: glavcom.ua

В Україні переважно буде сухо

18 листопада буде переважно сухо, лише На Волині та Рівненщині будуть опади. Температура повітря підвищиться до +11 градусів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

18 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом у більшості західних, північних областей та в Криму. На Закарпатті та Прикарпатті буде туман. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада фото 1

У Київській області 18 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями, але без опадів. Вдень лише місцями в області буде невеликий дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +3...-2 °С, вдень +3...+8 °С.

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Теги: прогноз погоди Київ Україна повітря вітер

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