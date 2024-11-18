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Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації
В інформаційному просторі періодично з'являється інформація про нібито порушення з боку представників ТЦК під час мобілізації
фото з відкритих джерел

Раніше Financial Times повідомляла, що Україна збирається до лютого 2025 року мобілізувати 160 тис. людей

Міністерство оборони планується відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час брифінгу, повідомляє Унн.

За словами очільника відомства, міністерство має пропозиції, які буде обговорено Кабінетом міністрів, проведення реформ, щоб в майбутньому не було так званої «бусифікації», коли чоловіків примусово мобілізують до лав ЗСУ.

«Все залежить від ворога, які загрози несе ворог. Ворог зараз планує збільшення свого особового складу. Ми тримаємо фронт, придаємо облік людяності нашій мобілізації, ввели, як ви знаєте, закон, почали працювати рекрутингові центри, почали цифровізацію, щоб мати цифрові інструменти, щоб люди знали, що у них є вибір. Також будемо працювати для тих українців, які перебувають за межами нашої країни, щоб у них теж був вибір піти у військо. Зараз для нас є важливим пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення. Щоб розв'язати це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу», – зазначив він.

Нагадаємо, Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як повідомлялося, за останні два місяці 98% повісток отримали громадяни, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.

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Теги: мобілізація ТЦК Міноборони Рустем Умєров реформа

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