Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч

Російські політики заявили, що дозвіл США бити по РФ західною зброєю є початком світової війни

Світові політики та глави держав відреагували на дозвіл Байдена завдавати удари українцям по території Росії. Москву атакували ударні безпілотники «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 листопада, щоб ви були в курсі подій:

«Початок Третьої світової»: у Росії відреагували на дозвіл бити по своїй території

У Раді Федерації РФ заявили, що зняття заборони на далекобійні удари по Росії нібито веде до початку великої світової війни. Дозвіл президента США Джо Байдена на застосування далекобійних американських ракет для ударів по території Росії викликав переполох у російських пропагандистів, які кинулися брати коментарі у речників Кремля. Першою відгукнулася прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова.

«Путін вже висловився на тему рішення бити далекобійними ракетами Заходу по території РФ», – сказала Захарова.

«Єдина мова, яку розуміє Путін»: як світові лідери реагують на дозвіл бити по території РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президент Литви Ґітанас Науседа першими серед світових лідерів прокоментували і підтримали рішення США дозволити використання, зокрема, далекобійних ракет ATACMS для ударів по території Росії. Інші лідери країн, а також наближені до них особи відреагували на дозвіл ударів західним озброєнням по території Росії. Зокрема Сікорський у своєму дописі наголосив, що таке рішення глави США – «єдина мова, яку розуміє Птуін».

«Президент Байден відповів на вступ північнокорейських солдатів у війну та масований обстріл російськими ракетами зрозумілою Путіну мовою – зняттям обмежень на використання Україною західних ракет. Жертва агресії має право на захист», – заявив польський міністр.

Удар РФ по Сумах: ДСНС показала жахливі наслідки

Росіяни ввечері 17 листопада завдали удар по житловому району міста Суми. Наразі відомо вже про 10 загиблих та кілька десятків постраждалих. Внаслідок російського терористичного удару по місту Суми є не лише поранені, а й загиблі українці. Про це у своєму Telegram каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Пізніше Державна служба з надзвичайних ситуацій України показала фотознімки із місця подій та розповіла про масштабні руйнування у житловому районі міста.

За інформацією російських ЗМІ, у Підмосков'ї 18 листопада працювали засоби ППО

У Підмосков'ї в ніч на 18 листопада сили ППО відбивали повітряну атаку. Зафіксовано рух безпілотника в напрямку Москви. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в Раменському міському окрузі Московської області було нібито «зупинено атаку дрона, який прямував до Москви».

«На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає», – зазначив Собянін.

Голова МЗС Фінляндії закликала західних лідерів більше не дзвонити Путіну

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала західних лідерів припинити телефонні контакти з російським диктатором Путіним. Таку заяву вона зробила під час виступу на телеканалі ARD.

Вона наголосила, що європейські лідери мають утриматися від телефонних розмов із російським диктатором.

«Найважливіше – зрозуміти, що ми не повинні змагатися за увагу Кремля. Це не матиме сенсу, якщо керівники європейських країн будуть проводити скоординовані чи нескоординовані дзвінки Путіну», – підкреслила Валтонен.

Американські ЗМІ назвали «ескалацією» дозвіл Байдена Україні бити по Росії

Рішення Джо Байдена дозволити Україні глибокі удари по РФ ракетами ATACMS може ускладнити Дональду Трампу його спроби примирити Москву і Київ. Про це пише головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш.

Він зауважив, що сьогоднішнє рішення Байдена було ухвалене за такою ж схемою, як і в попередніх випадках.

«Запити України щодо HIMARS, танків Abrams, F-16 – все відбувалося за подібною схемою: спершу відмова та ухиляння, а потім схвалення майже тоді, коли вже надто пізно», – пише Волш.