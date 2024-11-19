Головна Світ Політика
search button user button menu button

США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
США відповіли Китаю під час Радбезу ООН щодо його слів про війну в Україні
фото з відкритих джерел

Китай під час засідання Ради безпеки ООН закликав до переговорів між РФ та Україною

Сполучені Штати фактично звинуватили Китай у дволикості на засіданні Ради Безпеки ООН, зазначивши, що Пекін одночасно заявляє про підтримку миру, суверенітету та територіальної цілісності України, але при цьому продовжує підтримувати військово-промисловий комплекс Росії.

Про це заявив у понеділок заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд, відповідаючи на виступ представника китайської делегації в Раді Безпеки ООН. Таку інформацію передає кореспондент Укрінформу.

«Країни не можуть стверджувати, що підтримують мир, суверенітет і територіальну цілісність України, коли одночасно здійснюють дії, які підривають ці принципи», – підкреслив представник американської делегації.

Він додав, що Сполучені Штати «не ігноруватимуть підтримку, яку Китай надає військово-промисловій базі Росії». За його словами, США будуть реагувати на дії Китаю та інших країн, які сприяють незаконній агресивній війні Росії проти України.

Американський дипломат також відповів на заяву китайського представника про те, що історія засудить США за начебто її «розпалювання» війни в Україні.

«Навпаки, на цьому місці буде Китай з його безмежним партнерством із Росією, яка веде незаконну загарбницьку війну проти українського народу. Історія розсудить це й безсумнівно, дуже негативно», – зауважив представник США.

Нагадаємо, Китай в ООН знову закликав до якнайшвидших переговорів між Україною та Росією.

До слова, Росія застосувала право вето щодо резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення бойових дій у Судані. Решта 14 членів органу підтримали документ, спрямований на подолання гуманітарної кризи.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому обговоренню російської агресії, яке відбудеться в понеділок, 18 листопада.

Раніше Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових.

Читайте також:

Теги: росія історія міністр Китай Радбез ООН Україна суверенітет Андрій Сибіга США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр італійського МЗС підтримав ідею мирної конференції за участю РФ, Китаю, Індії та Бразилії
Італія відмовила Україні в застосування зброї за межами своєї території
Вчора, 16:08
Ілон Маск та Вівек Рамасвамі візьмуться за політику у США
Маск та Рамасвамі візьмуться урізати витрати США – Bloomberg
Вчора, 09:49
Зеленський розповів про вітчизняні ракети
Україна розробила чотири види ракет: деталі від Зеленського
16 листопада, 11:51
Лідер КНР зустрівся з прем'єром Японії
Сі Цзіньпін вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Японії: говорили про Тайвань
16 листопада, 07:03
Спікер Палати представників назвав Трампа новим президентом США
Спікер Палати представників озвучив ім'я наступного президента США
6 листопада, 09:46
Джерело на Банковій розповіло, чи ведуться переговори між Україною та РФ
Офіс президента прокоментував чутки про переговори між Україною та РФ
30 жовтня, 20:01
Російський гелікоптер розбився десь над Керченською протокою
Окупанти втратили за день два гелікоптери: що відомо
26 жовтня, 19:56
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин контролює навчання артилерії в Північній Кореї
Посадовець НАТО пояснив, навіщо Північна Корея відправила війська в Україну
20 жовтня, 16:55
Сирський відзначив професійність солдатів, сержантів і офіцерів на полі бою
Сирський вручив нагороди десантникам за участь в боях на Курському напрямку (фото)
20 жовтня, 15:06

Політика

«Президент» Абхазії Бжанія подав у відставку
«Президент» Абхазії Бжанія подав у відставку
Сенат США може заблокувати продаж зброї Ізраїлю
Сенат США може заблокувати продаж зброї Ізраїлю
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
Китай в ООН знову закликав до якнайшвидших переговорів між Україною та Росією
Китай в ООН знову закликав до якнайшвидших переговорів між Україною та Росією
США передадуть Україні ППО та інше озброєння
США передадуть Україні ППО та інше озброєння
Україна офіційно приєдналася до Глобальної Платформи Кліматичного Клубу
Україна офіційно приєдналася до Глобальної Платформи Кліматичного Клубу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
35K
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
30K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
12K
Рух протокою Босфор заблокував російский танкер
12K
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації

Новини

У Києві вдруге оголошено тривогу
Сьогодні, 02:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
17 листопада, 09:29

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua