США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН

США відповіли Китаю під час Радбезу ООН щодо його слів про війну в Україні

Китай під час засідання Ради безпеки ООН закликав до переговорів між РФ та Україною

Сполучені Штати фактично звинуватили Китай у дволикості на засіданні Ради Безпеки ООН, зазначивши, що Пекін одночасно заявляє про підтримку миру, суверенітету та територіальної цілісності України, але при цьому продовжує підтримувати військово-промисловий комплекс Росії.

Про це заявив у понеділок заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд, відповідаючи на виступ представника китайської делегації в Раді Безпеки ООН. Таку інформацію передає кореспондент Укрінформу.

«Країни не можуть стверджувати, що підтримують мир, суверенітет і територіальну цілісність України, коли одночасно здійснюють дії, які підривають ці принципи», – підкреслив представник американської делегації.

Він додав, що Сполучені Штати «не ігноруватимуть підтримку, яку Китай надає військово-промисловій базі Росії». За його словами, США будуть реагувати на дії Китаю та інших країн, які сприяють незаконній агресивній війні Росії проти України.

Американський дипломат також відповів на заяву китайського представника про те, що історія засудить США за начебто її «розпалювання» війни в Україні.

«Навпаки, на цьому місці буде Китай з його безмежним партнерством із Росією, яка веде незаконну загарбницьку війну проти українського народу. Історія розсудить це й безсумнівно, дуже негативно», – зауважив представник США.

Нагадаємо, Китай в ООН знову закликав до якнайшвидших переговорів між Україною та Росією.

До слова, Росія застосувала право вето щодо резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення бойових дій у Судані. Решта 14 членів органу підтримали документ, спрямований на подолання гуманітарної кризи.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому обговоренню російської агресії, яке відбудеться в понеділок, 18 листопада.

Раніше Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових.