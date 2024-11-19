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19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свято та традиції 19 листопада
фото з відкритих джерел

В цей день не варто вживати алкоголь

19 листопада, День працівників гідрометеорологічної служби та День працівника скляної промисловості України. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Авдія.

День працівників гідрометеорологічної служби

Це професійне свято було встановлено Указом президента України 2003 року з метою відзначення важливості праці працівників цієї сфери. Робота працівників гідрометеорологічної служби допомагає забезпечувати безпеку населення, зберігати економічні ресурси та сприяє розвитку різних галузей, таких як сільське господарство, транспорт, енергетика та інші.

День працівника скляної промисловості України

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Це професійне свято вшановує працю всіх, хто працює у сфері виробництва скла та скловиробів. Свято встановлено в Україні відповідно до Указу президента 2003 року. Це свято покликане звернути увагу на вагомий внесок працівників галузі у розвиток економіки України. Воно дозволяє висловити вдячність фахівцям, які забезпечують країну якісними скляними виробами, а також сприяє популяризації професій, пов’язаних із цією промисловістю.

Міжнародний день чоловіків

Це свято було ініційоване 1999 року в Тринідаді та Тобаго і з того часу здобуло міжнародну підтримку як день, присвячений важливим питанням, що стосуються чоловіків і хлопчиків. Його метою є підвищення обізнаності про здоров’я чоловіків, рівність статей, важливість позитивних чоловічих рольових моделей та сприяння поліпшенню стосунків між чоловіками і жінками.

Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод

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Цей день був ініційований ООН 1993 року з метою привернути увагу до серйозних наслідків дорожньо-транспортних пригод (ДТП) та вшанувати пам'ять тих, хто загинув або постраждав у ДТП, а також підтримати їхні родини та близьких.

Яке церковне свято 19 листопада

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19 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Авдія. Він був одним з 12 маленьких пророків, які передавали Божественні повідомлення своїм народам. Його життя і діяння описані в книзі пророка Авдія, яка є частиною канону Біблії.

Авдій був сином Гомера і народився в Бетлегемі. Він був одним з наймолодших пророків і почав пророкувати в 11 років. Авдій пророкував під час царювання царя Ізраїля Іоаса та царя Юдиї Амоназара. Його пророкування було коротким, але важливим, оскільки він закликав народ до покаяння і відновлення віри в Бога. Його пророчування було спрямоване на відновлення віри і відповідальності серед його сучасників.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не можна займатися важкою фізичною працею, садівництвом.
  • Забороняється ходити босоніж.
  • Не слід пити алкоголь.

Народні прикмети і традиції

  • сніг і вітер – зима буде довгою та холодною;
  • на небі жодної хмаринки – чекайте на заморозки;
  • похмуро – скоро прийде відлига;
  • птахи літають низько – будуть опади.

Пам’ятні дати

1190 рік – засновують Тевтонський орден;
1493 рік – у своїй другій подорожі до Америки Колумб відкриває острів Пуерто-Рико;
1626 рік – у Немирові засновують церковне братство і школу при ньому;
1809 рік – у битві при Окані французька армія маршала Сульта громить іспанську армію Хуана Карлоса де Арейсагі;
1815 рік – Франція приєднується до Священного союзу;
1891 рік – у Німецькій імперії продають першу іграшкову залізницю;
1916 рік – імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надає автономію Східній Галичині;
1919 рік – сенат США голосує проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй;
1921 рік – створюють Укрмет – центральну метеорологічну службу України;
1941 рік – на захід від берегів Австралії стається бій між австралійським крейсером Sydney і німецьким допоміжним крейсером Kormoran, в результаті якого обидва корабля затонули;
1943 рік – починається операція зі звільнення островів Гілберта і Маршаллових островів від японських військ;
1946 рік – резолюція Генеральної Асамблеї ООН проти релігійного та расового переслідування;
1969 рік – бразильський футболіст Пеле забиває свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі;
1997 рік – починається експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія», у якій разом із космонавтами з США та Японії бере участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк;
2004 рік – у «Будинку із химерам» и архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкривають музейно-культурний центр «Шедеври мистецтва України»;
2005 рік – сенат США підтримує законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона – Вейніка;
2012 рік – в Україні набуває чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Федір, Яків.

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Теги: армія Франція Колумбія транспорт Сенат США вітер традиції населення свято орден календар законопроєкт

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