Президент підписав закон про нові способи покарання за несплату аліментів

Законом визначені нові способи покарання боржників

Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за несплату аліментів, повідомили у прес-службі президента 4 січня.

«Документ спрямований на забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів. Закон дозволить зменшити заборгованість зі сплати аліментів, а також забезпечить належне утримання осіб, які отримують аліменти», – йдеться в повідомленні.

Законом, зокрема, визначені нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 6 місяців. Так, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві кермування автомобілем, користуванні вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і «суспільно корисні роботи» для порушника.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» Верховна Рада ухвалила 7 грудня. За ухвалення законопроекту проголосували 294 народних депутатів при мінімально необхідних 226.