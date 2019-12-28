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    Зеленський підписав Виборчий кодекс

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    19 грудня&nbsp;Виборчий кодекс було схвалено у Верховній Раді з пропозиціями Володимира Зеленського - Зеленський підписав Виборчий кодекс
    19 грудня Виборчий кодекс було схвалено у Верховній Раді з пропозиціями Володимира Зеленського

    Документ передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками

    Президент України Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, прийнятий з урахуванням пропозицій президента.

    Відповідні дані вказані на сторінці законопроєкту №0978 на сайті Ради.

    Закон було направлено на підпис президенту 27 грудня, того ж дня Зеленський його підписав.

    Як повідомлялося, 19 грудня Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

    Зокрема, документ передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Виборці голосуватимуть не лише за партію, а за конкретного кандидата в списку партії.

    «Відкриті партійні списки багато в чому схожі з мажоритаркою. І якщо ти сильний, якісний мажоритарник, то для тебе Виборчий кодекс не буде смертельним. А може бути, навіть навпаки, він десь допоможе», - підкреслював спікер Ради Дмитро Разумков, коментуючи доопрацьований виборчий кодекс.

    Відзначимо, з тексту кодексу прибрали можливість зняття кандидата з передвиборної гонки після того, як правоохоронний орган після перевірки кандидата направляє інформацію про нього в Центральну виборчу комісію. Зокрема, мова йде про повідомлення щодо фактів порушення кандидатом закону.

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