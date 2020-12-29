Президент присвоїв військовій частині ім'я В'ячеслава Чорновола

В’ячеслав Чорновіл, український політичний діяч лідер Народного Руху загинув у 1999 році

76-му окремому полку зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В'ячеслава Чорновола

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомляє Офіс президента.

«З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці, 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука.

76-му окремому полку зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В'ячеслава Чорновола», - йдеться в повідомленні.

Крім того, 36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування «Конотопський», а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту – найменування «Дніпровська».

В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч лідер Народного Руху, дисидент, журналіст, у 2000 році був удостоєний звання Герой України. Він загинув у результаті автокатастрофи на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року.

Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним вбивством, проте незабаром кримінальну справу про загибель Чорновола було припинено. У ніч на 2 червня 2011 року ГПУ ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу направили на дорозслідування.



