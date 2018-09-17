Президент привітав рятувальників з професійним святом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава держави подякував співробітникам і ветеранам ДСНС за патріотизм та відданість справі

У зоні проведення Операції Об’єднаних сил завдяки відмінній фаховій підготовці, оперативності та досвіду українські рятувальники самовіддано і відважно виконують завдання в особливо небезпечних умовах.

Про це йдеться у вітанні Президента Петра Порошенка особовому складу і ветеранам Державної служби з надзвичайних ситуацій із професійним святом - Днем рятівника.

«Сьогодні y зоні проведення Операції Об’єднаних сил в особливо небезпечних умовах завдяки відмінній фаховій підготовці, оперативності та досвіду рятувальники самовіддано і відважно виконують завдання за призначенням. Вдячність Українського народу — це найвища оцінка вашої шляхетної та гуманної роботи», - зазначив Порошенко.

Президент підкреслив, що професія рятувальників вимагає високого професіоналізму, мужності та героїзму, адже за лічені секунди їм доводиться приймати відповідальні рішення, від яких залежать своєчасне надання допомоги, захист здоров’я і життя людей, збереження матеріальних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій.

Глава держави подякував співробітникам і ветеранам ДСНС за патріотизм та відданість справі й побажав їм міцного здоров’я, мирного неба, родинного благополуччя, наснаги, витримки та нових здобутків на благо народу України.