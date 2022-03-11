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    Президент розповів, скільки людей вдалося евакуювати за два дні

    З урахуванням роботи гуманітарних коридорів у попередні два дні вже евакуювали близько 100 тисяч людей - Президент розповів, скільки людей вдалося евакуювати за два дні
    З урахуванням роботи гуманітарних коридорів у попередні два дні вже евакуювали близько 100 тисяч людей
    фото з відкритих джерел

    10 березня вдалося вивезти 40 тисяч людей

    Президент Володимир Зеленський розповів, що одним із найголовніших завдань для влади на сьогодні є організація гуманітарних коридорів — Суми, Тростянець, Краснопілля, Ізюм, Буча, Ірпінь, Гостомель. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

    «За цей день (10 березня – Ред.) вдалося вивезти 40 тисяч наших людей, дати їм безпеку – у Черкасах, Полтаві, Дніпрі, Львові», – сказав Зеленський.

    За його словами, також вдалося доправити гуманітарні вантажі: сотні тонн продовольства і медикаментів.

    «Ми робиме все, аби врятувати наших людей у містах, які ворог хоче просто знищити. З урахуванням роботи гуманітарних коридорів у попередні два дні ми вже евакуювали близько ста тисяч людей», – заявив президент.

    Зеленський зазначив, що Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими.

    «Хоча ми зробили все, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору, російські війська так і не припинили вогонь», – резюмував президент.

    Нагадаємо, із Бучі вдалось евакуювати понад 2 тис. осіб (відео).

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    Теги: Суми Володимир Зеленський президент
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    Президент розповів, скільки людей вдалося евакуювати за два дні