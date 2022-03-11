Президент розповів, скільки людей вдалося евакуювати за два дні

З урахуванням роботи гуманітарних коридорів у попередні два дні вже евакуювали близько 100 тисяч людей

10 березня вдалося вивезти 40 тисяч людей

Президент Володимир Зеленський розповів, що одним із найголовніших завдань для влади на сьогодні є організація гуманітарних коридорів — Суми, Тростянець, Краснопілля, Ізюм, Буча, Ірпінь, Гостомель. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

«За цей день (10 березня – Ред.) вдалося вивезти 40 тисяч наших людей, дати їм безпеку – у Черкасах, Полтаві, Дніпрі, Львові», – сказав Зеленський.

За його словами, також вдалося доправити гуманітарні вантажі: сотні тонн продовольства і медикаментів.

«Ми робиме все, аби врятувати наших людей у містах, які ворог хоче просто знищити. З урахуванням роботи гуманітарних коридорів у попередні два дні ми вже евакуювали близько ста тисяч людей», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими.

«Хоча ми зробили все, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору, російські війська так і не припинили вогонь», – резюмував президент.

Нагадаємо, із Бучі вдалось евакуювати понад 2 тис. осіб (відео).

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