Зеленський назвав дії окупантів у Маріуполі «за межею звірства» (відео)

Зеленський ввечері 10 березня вчергове звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський записав нове звернення зі свого кабінету на Банковій. Відео опубліковано на офіційній сторінці Зеленського в Telegram.

Зеленський заявив, що блокада і бомбардування Маріуполя, зокрема удари по пологовому будинку і дитячій лікарні – за межею звірства.

«Усе, що окупанти роблять із Маріуполем, – це вже за межею звірства. Європейці! Українці! Маріупольці! Сьогодні ми повинні бути єдиними в засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається все те зло, яке окупанти принесли на нашу землю», – заявив Зеленський.

Президент заявив, що внаслідок атаки РФ на пологовий будинок і дитячу лікарню у Маріуполі постраждали 17 людей.

«Російські бомби впали на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Будівлі зруйновані. Станом на цей час — 17 поранених. Розбір завалів ще триває. Люди вчасно почали ховатися від 500-кілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на наші українські міста», – сказав глава держави.

Президент перейшов на російську і запитав владу РФ і простих росіян, яку загрозу несуть для їхньої країни лікарні і пологові.

«Детская больница, роддом – чем они угрожали Российской Федерации. Что это за страна такая, которая боится больниц, роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было – «денацификация» больницы?», – зазначив Зеленський.

Як повідомляв «Главком», близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Як повідомлялося, після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Мер міста Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

Відомо, що російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

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