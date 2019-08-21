Президент США знову закликав Apple піти з Китаю



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Дональд Трамп: Я можу надавати допомогу таким американським компаніям, як Apple, дуже короткий час

Трамп рекомендує Apple перенести виробництво з території КНР

Президент США Дональд Трамп 20 серпня закликав корпорацію Apple перенести своє виробництво з Китаю.

Про це він заявив журналістам під час зустрічі із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

«Я можу надавати допомогу таким американським компаніям, як Apple, дуже короткий час, поки вони не зроблять того, що повинні зробити: мабуть, піти з Китаю», - підкреслив американський лідер.

Трамп додав, що «якби я їм не допоміг, у них були б великі проблеми».

Нагадаємо, у вересні минулого року Трамп порадив Apple повернути виробництво техніки з Китаю в США, оскільки, на його думку, вартість товарів компанії може зрости у зв'язку з торговельними розбіжностями двох країн.

До слова, Китай образився на Facebook і Twitter через Гонконг