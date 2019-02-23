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    Президент Судану запровадив надзвичайний стан і розпустив уряд

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    Президент Судану запровадив надзвичайний стан і розпустив уряд

    Аль-Башир також розпустив центральний уряд і уряди штатів

    Президент Судану Омар Аль-Башир запровадив надзвичайний стан у країні терміном на один рік.

    Про це він заявив у зверненні до народу, яке транслювало національне телебачення. Надзвичайний стан запроваджено на тлі масових антиурядових протестів, повідомляє AFP.

    Аль-Башир також розпустив центральний уряд і уряди штатів.

    Як повідомлялося, минулоріч Судан швидко збільшив грошову масу у намаганні профінансувати дефіцит бюджету. Однак, це призвело до значної інфляції та різкого падіння обмінного курсу національної валюти.

    Як наслідок, мітинги, що спершу мали економічні причини, переросли у політичні із вимогами відставки чинного керівництва країни.

    Правозахисники стверджують, що з часу початку протестів 19 грудня на сьогодні загинули щонайменше 60 осіб, натомість уряд говорить про 32 загиблих, серед яких - двоє правоохоронців.

    надзвичайний стан президент уряд
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