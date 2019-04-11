Президент Світового конгресу українців оприлюднив звернення у зв'язку з другим туром виборів



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Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод закликав громадян України не бути байдужими і подумати майбутнє

«Все, що було досягнуто, може зникнути дуже швидко», - підкреслив президент Світового конґресу українців

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод закликав громадян України обов’язково прийти на другий тур виборів глави держави.

Його звернення 11 квітня було опубліковане на сторінці Світового конгресу українців у соцмережі Facebook.

«Ми всі разом протягом минулих п’яти років наполегливо працювали над консолідацією міжнародної підтримки України та збереженням санкцій проти Росії. Все, що було досягнуто, може зникнути дуже швидко», - підкреслив президент Світового конгресу українців.

«Дорогі українці, ваш голос є вашою власністю, і не належить нікому, крім вас. Ви вийдете на вибори цього року двічі - 21 квітня, щоб обрати президента, який найкращим чином відповідатиме за оборону, безпеку та зовнішню політику країни, а потім 27 жовтня, щоб обрати найкращу політичну партію та депутатів для формування уряду і визначення економічного та інших напрямків внутрішньої політики. Це ваше право і відповідальність брати участь у виборах. Не будьте байдужі - думайте про майбутнє України - зробіть вибір, який ви вважаєте правильним», - закликав Ґрод.

Як відомо, за результатами першого туру виборів президента, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Група «Рейтинг» опублікувала результати опитування, проведеного після першого туру голосування на виборах президента, згідно з якими дві третини усіх опитаних вважають, що виборці Володимира Зеленського своїм голосуванням висловлюють протест існуючій ситуації в Україні. Водночас кожен четвертий опитаний вважає, що виборці Порошенка голосують проти Путіна (серед виборців діючого президента таких 40%).