За Порошенка голосують «проти Путіна», а за Зеленського – «проти влади» - соцопитування



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Кандидат в президенти Володимир Зеленський має такий високий рейтинг завдяки незадоволенню укарїнців ниніншньою ситуацією

Дів третини усіх опитаних вважають, що виборці Зеленського своїм голосуванням висловлюють протест існуючій ситуації в Україні. А кожен четвертий опитанний вважає, що виборці Порошенка голосують проти Путіна (серед виборців діючого президента таких 40%). Такі результати опитування, проведеного після першого туру голосування, опублікувала група «Рейтинг».

А серед усіх опитаних 31% вважає, що коли люди обирають Порошенка, вони голосують безпосередньо за особистість, а 26% – таким чином голосують проти Путіна. Остання позиція більш характерна для виборців Заходу країни.

Крім того, 75% прихильників Порошенка голосують швидше за нього, а 22% – голосують швидше проти Зеленського (у лютому таких було 12%).

20% опитаних вважають, що коли люди обирають Зеленського, вони швидше голосують безпосередньо за особистість, а 66% – таким чином висловлюють протест проти існуючої ситуації в країні (у лютому – 50%). Це, до речі, визнають і виборці Порошенка.

Навіть серед виборців самого Зеленського близько 60% своїм вибором висловлюють передусім протест проти існуючої ситуації в країні.

Водночас, 57% виборців, які готові підтримати у ІІ-му турі Зеленського, голосують швидше за нього, натомість 41% – проти Порошенка (у лютому – 33%).

Нагадаємо, згідно соцопитування «Рейтинг», 51% віх опитаних голосуватимуть за Зеленського, 21% – за Порошенка. Ще 18% – не визначилися, 10% – не мають наміру голосувати.

Опитування Соціологічної групи «Рейтинг» проводилось 5-10 квітня серед 3 тис. респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 1,8%.