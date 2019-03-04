Президент Узбекистану пригрозив міліціонерам звільненням, якщо ті не схуднуть



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Шавкат Мірзієєв розкритикував співробітників МВС і Міноборони за зайву вагу

Міліціонерам Узбекистану доведеться сісти на дієту

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв розкритикував співробітників Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони республіки за зайву вагу і дав їм «від трьох до шести місяців» часу для схуднення. Про це він заявив на зустрічі з активістами Наманганської області, повідомляє «Радіо Свобода».

«Нам не потрібен офіцер, співробітник органів внутрішніх справ із надмірною вагою. Як у такому стані він зможе ловити злочинців? Хай займається спортом. Це потрібно не для мене, а для їх здоров'я. Ми дамо їм час: три або шість місяців - нехай за цей час приведуть себе в порядок і скинуть зайву вагу», - сказав Мірзієєв.

Про проблему надмірної ваги президент Узбекистану говорив і раніше - під час відеоселекторної наради 9 листопада 2018 року, присвяченого аналізу результатів реформ у медичному обслуговуванні. Мірзієєв, заявив, що «внаслідок малорухливого способу життя і неправильне харчування половина населення Узбекистану має зайву вагу, у 46% - підвищений вміст холестерину в крові, у 31% - високий кров'яний тиск».

Після цього виступу з'явилися повідомлення про те, що ряд державних установ Узбекистану вимагають від своїх співробітників терміново схуднути, а в деяких держорганізаціях співробітникам роздавали внутрішні інструкції з приводу приведення ваги в норму.

Раніше повідомлялося, що британські вчені відкрили незвичайний метод схуднення.