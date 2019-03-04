  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Президент Узбекистану пригрозив міліціонерам звільненням, якщо ті не схуднуть

    • Розсилка
    Шавкат Мірзієєв розкритикував співробітників МВС і Міноборони за зайву вагу - Президент Узбекистану пригрозив міліціонерам звільненням, якщо ті не схуднуть
    Шавкат Мірзієєв розкритикував співробітників МВС і Міноборони за зайву вагу

    Міліціонерам Узбекистану доведеться сісти на дієту

    Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв розкритикував співробітників Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони республіки за зайву вагу і дав їм «від трьох до шести місяців» часу для схуднення. Про це він заявив на зустрічі з активістами Наманганської області, повідомляє «Радіо Свобода». 

    Читайте також

    «Нам не потрібен офіцер, співробітник органів внутрішніх справ із надмірною вагою. Як у такому стані він зможе ловити злочинців? Хай займається спортом. Це потрібно не для мене, а для їх здоров'я. Ми дамо їм час: три або шість місяців - нехай за цей час приведуть себе в порядок і скинуть зайву вагу», - сказав Мірзієєв. 

    Про проблему надмірної ваги президент Узбекистану говорив і раніше - під час відеоселекторної наради 9 листопада 2018 року, присвяченого аналізу результатів реформ у медичному обслуговуванні. Мірзієєв, заявив, що «внаслідок малорухливого способу життя і неправильне харчування половина населення Узбекистану має зайву вагу, у 46% - підвищений вміст холестерину в крові, у 31% - високий кров'яний тиск». 

    Після цього виступу з'явилися повідомлення про те, що ряд державних установ Узбекистану вимагають від своїх співробітників терміново схуднути, а в деяких держорганізаціях співробітникам роздавали внутрішні інструкції з приводу приведення ваги в норму.

    Раніше повідомлялося, що британські вчені відкрили незвичайний метод схуднення.

     

    Читайте також
    здоров'я спорт їжа військові Узбекистан поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ