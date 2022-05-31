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    Росія програє економічно: звернення Зеленського (відео)

    Зеленський записав нове звернення до українців<br /><br /> - Росія програє економічно: звернення Зеленського (відео)
    Зеленський записав нове звернення до українців

    фото: Офіс президента

    Президент підбив підсумки 95-го дня війни

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 95 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

    Президент заявив, що нарешті є конкретика щодо 6 пакету санкцій ЄС проти Росії. Його – погодили.

    Український лідер наголосив, що затвердження та набрання чинності цього пакету триватиме ще упродовж деякого часу. Водночас ключові елементи на насамперед напрямок пакета – вже відомий.

    Зеленський наголосив, що європейські країни погодилися значно обмежити імпорт російської нафти. Український лідер подякував усім, хто працював, аби досягнути цієї згоди.

    «Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору», – заявив президент.

    Окрім того, Зеленський наголосив, що відповідне рішення стратегічно залишає Росію на узбіччі сучасної економіки. Бо відмова країн ЄС від російської нафти, а також іншого викопного палива прискорює перехід на відновлювані джерела енергії.

    Росія тримає курс на ізоляцію від цивілізованого світу. Країна-агресорка просто не зможе адаптуватися. Це означає, що вона програє економічно.

    Нагадаємо, що Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

    Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.

    Крім того, шостий пакет включає:

    • відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від SWIFT;
    • заборону ще трьох російських державних мовників;
    • нові санкції проти осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

    Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що на саміті ЄС було ухвалене термінове рішення щодо України.

    Європейський Союз видасть нашій державі 9 млрд євро у вигляді термінової позики

    Теги: ЄС росія окупанти санкції експорт війна фінансування Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Росія програє економічно: звернення Зеленського (відео)