Росія програє економічно: звернення Зеленського (відео)

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 95 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Президент заявив, що нарешті є конкретика щодо 6 пакету санкцій ЄС проти Росії. Його – погодили.

Український лідер наголосив, що затвердження та набрання чинності цього пакету триватиме ще упродовж деякого часу. Водночас ключові елементи на насамперед напрямок пакета – вже відомий.

Зеленський наголосив, що європейські країни погодилися значно обмежити імпорт російської нафти. Український лідер подякував усім, хто працював, аби досягнути цієї згоди.

«Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору», – заявив президент.

Окрім того, Зеленський наголосив, що відповідне рішення стратегічно залишає Росію на узбіччі сучасної економіки. Бо відмова країн ЄС від російської нафти, а також іншого викопного палива прискорює перехід на відновлювані джерела енергії.

Росія тримає курс на ізоляцію від цивілізованого світу. Країна-агресорка просто не зможе адаптуватися. Це означає, що вона програє економічно.

Нагадаємо, що Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.

Крім того, шостий пакет включає:

відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від SWIFT;

заборону ще трьох російських державних мовників;

нові санкції проти осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що на саміті ЄС було ухвалене термінове рішення щодо України.

Європейський Союз видасть нашій державі 9 млрд євро у вигляді термінової позики