Словаччина надасть Україні самохідні гаубиці Zuzana

Українським захисникам потрібна військова техніка та спорядження, зазначила президентка Словаччини

Україну з робочим візитом відвідала президентка Словаччини Зузана Чапутова. В ході її візиту стало відомо, що Словацька Республіка надасть нашій країні самохідні гаубиці Zuzana. Про це повідомилив Верховній Раді України.

За її словами, українським захисникам потрібна військова техніка та спорядження.

«Ми знаємо, що окупантів з вашої країни не виженуть наші пакунки з ліками та продуктами. Вашим захисникам потрібна військова техніка та спорядження, тому ми допомагаємо і будемо допомагати і в цьому напрямку. Нещодавно це була система оборони С-300 чи розмінувальна техніка та боєприпаси. Незабаром це буде гаубиця Zuzana», – наголосила Зузана Чапутова під час виступу у Верховній Раді.

Лідерка Словаччини додала, що її країна говорить зі своїми партнерами та союзниками про те, що Україні потрібна не лише гуманітарна, але й військова допомога.

Раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.



