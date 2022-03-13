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    Президент здійснив кадрові перестановки в Управлінні СБУ Львівщини

    Президент звільнив керівника Управління СБУ Львівщини - Президент здійснив кадрові перестановки в Управлінні СБУ Львівщини
    Президент звільнив керівника Управління СБУ Львівщини
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Президент призначив нового начальника СБУ у Львівській області

    Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Осипчука з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області. Про це йдеться на сайті президента України.

    «Звільнити Осипчука Івана Івановича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області», – йдеться в указі.

    Управління Служби безпеки України у Львівській області очолить Артем Бондаренко.

    «Призначити Бондаренка Артема Ігоровича начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області», – йдеться в розміщеному указі від 12 березня.

    Артем Бондаренко працював заступником начальника Львівського обласного управління СБУ.

    Раніше президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у Канаді, Австралії та Єгипті.

    Теги: СБУ Володимир Зеленський президент Артем Бондаренко
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    Президент здійснив кадрові перестановки в Управлінні СБУ Львівщини