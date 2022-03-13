Президент здійснив кадрові перестановки в Управлінні СБУ Львівщини

Президент призначив нового начальника СБУ у Львівській області

Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Осипчука з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області. Про це йдеться на сайті президента України.

«Звільнити Осипчука Івана Івановича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області», – йдеться в указі.

Управління Служби безпеки України у Львівській області очолить Артем Бондаренко.

«Призначити Бондаренка Артема Ігоровича начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області», – йдеться в розміщеному указі від 12 березня.

Артем Бондаренко працював заступником начальника Львівського обласного управління СБУ.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у Канаді, Австралії та Єгипті.