Президент здійснив кадрові перестановки в Управлінні СБУ Львівщини
Президент призначив нового начальника СБУ у Львівській області
Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Осипчука з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області. Про це йдеться на сайті президента України.
«Звільнити Осипчука Івана Івановича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області», – йдеться в указі.
Управління Служби безпеки України у Львівській області очолить Артем Бондаренко.
«Призначити Бондаренка Артема Ігоровича начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області», – йдеться в розміщеному указі від 12 березня.
Артем Бондаренко працював заступником начальника Львівського обласного управління СБУ.
Раніше президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у Канаді, Австралії та Єгипті.