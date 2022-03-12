Зеленський розповів, що відомо про викраденого окупантами мера Мелітополя

За словами президента, Федоров живий, але його катують

Президент Володимир Зеленський заявив, що викрадений російськими окупантами мер Мелітополя живий. Але його катують. Про це глава держави заявив під час зустрічі з іноземними ЗМІ.

«Вони забрали мера Мелітополя, є відео, причому вони цього навіть не соромляться, – викрали. І сьогодні дві тисячі городян вийшли на вулицю, попри те, що місто було окуповане ЗС РФ – городяни знали конкретно, показували, де воно знаходиться! Його катують за те, що він не хоче сказати, що радий бачити російську владу. Їм потрібне відео! Ми таке лише у кіно бачили», – розповів Зеленський.

Він зазначив, що звертався і до трьох європейських лідерів із проханням зателефонувати Путіну.

«Я зателефонував трьом лідерам (Еммануелю Макрону, Олафу Шольцу та Анджею Дуді – ред.) і попросив зателефонувати тій людині, яка сидить у Москві… Я б і сам зателефонував, але вона зі мною не спілкується, – і проговорили: мера треба відпустити», – додав Зеленський.

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ України розцінює дії російських окупантів, які викрали мера Мелітополя Івана Федорова, як тероризм. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час національного телемарафону.

«Десять озброєних окупантів прийшли на засідання координаційної ради міста Мелітополя. Вони забрали мера, одягли йому на голову поліетиленовий пакет і вивезли в невідомому напрямку. Ми розцінюємо ці дії, як тероризм. Місто Мелітополь є українським, окупанти бачать, що люди не хочуть із ними співпрацювати, то вдаються до терористичних дій», - зазначив Геращенко.

Він резюмував, що дуже скоро окупанти підуть під ударами Збройних сил України, тому ніхто не буде з ними співпрацювати.

Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.

Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.

Вдень 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився з ними співпрацювати.