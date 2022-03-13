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    Зеленський надав звання Героя України восьми військовим

    Зеленський присвоїв звання Героя України восьми військовим - Зеленський надав звання Героя України восьми військовим
    Зеленський присвоїв звання Героя України восьми військовим
    фото з відкритих джерел

    Президент підписав указ 12 березня

    Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України восьми захисникам країни від російської агресії. Про це йдеться в указі №127/2022.

    Звання Героя України приєсвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

    Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка« присвоєно:

    • Васічу Сергію Вікторовичу – старшому сержанту (посмертно)
    • Дерусовій Інні Миколаївні – сержанту (посмертно)
    • Мрочку Костянтину Васильовичу – солдату (посмертно)
    • Пархомуку Віталію Васильовичу – старшому солдату (посмертно)
    • Свинчуку Олегу Анатолійовичу – солдату (посмертно)
    • Ханіну Андрію Павловичу – сержанту (посмертно)

    Присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»:

    • Гуцулу Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту
    • Чорному Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту.

    Раніше президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України 14 військовим, 6 із них посмертно.

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    Теги: Герой України звання героя Володимир Зеленський президент
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    Зеленський надав звання Героя України восьми військовим