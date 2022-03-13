Зеленський надав звання Героя України восьми військовим
Президент підписав указ 12 березня
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України восьми захисникам країни від російської агресії. Про це йдеться в указі №127/2022.
Звання Героя України приєсвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка« присвоєно:
- Васічу Сергію Вікторовичу – старшому сержанту (посмертно)
- Дерусовій Інні Миколаївні – сержанту (посмертно)
- Мрочку Костянтину Васильовичу – солдату (посмертно)
- Пархомуку Віталію Васильовичу – старшому солдату (посмертно)
- Свинчуку Олегу Анатолійовичу – солдату (посмертно)
- Ханіну Андрію Павловичу – сержанту (посмертно)
Присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»:
- Гуцулу Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту
- Чорному Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту.
Раніше президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України 14 військовим, 6 із них посмертно.
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