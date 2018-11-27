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    Президент змусив продажних нардепів проголосувати за захист своєї країни, - політолог

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    Президент змусив продажних нардепів проголосувати за захист своєї країни, - політолог

    На думку експерта-політолога Володимира Макаровського, рішення Порошенка про введення воєнного стану було своєчасним і доречним

    Президент України проявив себе як сильний лідер, коли в понеділок, 26 листопада, оголосив воєнний стан і змусив Верховну Раду підтримати це рішення. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив експерт-політолог Володимир Макаровський.

    «Хто б що не говорив, а після вчорашніх подій зрозумів, що таке почуття гордості за наші Збройні сили. І по-справжньому поважати нашого президента. Наші моряки не злякалися російських агресорів. Так, я бачив відео допиту наших хлопців, але ви уявляєте, який психологічний тиск їм доводиться випробовувати? Які тортури вони перенесли в полоні? А в справі вони трималися молодцем!» - підкреслив Макаровський.

    На його думку, рішення Порошенка про введення воєнного стану було своєчасним і доречним.

     «Президент в критичний для країни момент проявив себе справжнім головнокомандувачем - оголосив воєнний стан в прикордонних територіях, щоб запобігти вторгненню. А потім особисто прийшов до Верховної Ради та змусив цих продажних покидьків, які влаштували цирк і торги на крові, проголосувати і захистити свою країну. І змусив замовкнути російських шпигунів в парламенті. Частина «консерв», втім, не витримала і розкрилася. Їх список - тих, хто голосував проти захисту своєї Батьківщини - можна подивитися на сайті Верховної Ради », - зазначив експерт.

    На закінчення політолог підкреслив, що вчора побачив реальну рішучість президента «всупереч величезній протидії псевдопатріотів» захищати Україну всіма можливими засобами.

    Нагадаємо, в понеділок, 26 листопада, Верховна Рада на позачерговому засіданні після багатогодинної дискусії і сперечань 276 голосами підтримала ініціативу президента про введення воєнного стану в Україні. Його дія триватиме 30 днів, починаючи з 9:00 28 листопада. Дія воєнного стану поширюється тільки на Вінницьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську та Херсонську області, а також на внутрішні води Керченської акваторії.

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