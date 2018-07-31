Президента Грузії оштрафували за куріння в США



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Президента Грузії оштрафували на $750

Президента Грузії Георгій Маргвелашвілі оштрафували на $750 за куріння в готелі в США.

Про це повідомляє газета Prime Time.

У березні Маргвелашвілі перебував з візитом у США, він зупинився в п’ятизірковому готелі. Через деякий час в готелі спрацювала пожежна тривога.

Прибулі пожежники виявили Георгія Маргвелашвілі, який курив у власному номері.

За інформацією видання, президента Грузії оштрафували на $750. Проте пізніше Маргвелашвілі ще кілька разів штрафували за куріння в готелі. Розмір штрафу, за інформацією видання, покривався за рахунок держбюджету Грузії.

У травні 2018 року предметом звинувачень проти президента Грузії Георгій Маргвелашвілі стали його відрядження.

У жовтні минулого року стало відомо, що президент витратив у закордонних відрядженнях до 200 000 ларі (близько $82 тис.).



