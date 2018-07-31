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    Президента Грузії оштрафували за куріння в США

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    Президента Грузії оштрафували за куріння в США

    Президента Грузії оштрафували на $750

    Президента Грузії Георгій Маргвелашвілі оштрафували на $750 за куріння в готелі в США. 

    Про це повідомляє газета Prime Time.

    У березні Маргвелашвілі перебував з візитом у США, він зупинився в п’ятизірковому готелі. Через деякий час в готелі спрацювала пожежна тривога.

    Прибулі пожежники виявили Георгія Маргвелашвілі, який курив у власному номері.

    За інформацією видання, президента Грузії оштрафували на $750. Проте пізніше Маргвелашвілі ще кілька разів штрафували за куріння в готелі. Розмір штрафу, за інформацією видання, покривався за рахунок держбюджету Грузії.

    У травні 2018 року предметом звинувачень проти президента Грузії Георгій Маргвелашвілі стали його відрядження.

    У жовтні минулого року стало відомо, що президент витратив у закордонних відрядженнях до 200 000 ларі (близько $82 тис.).


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