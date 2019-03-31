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    На виборах президента Словаччини перемогла Чапутова

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    <span>Зузана Чапутова</span> - На виборах президента Словаччини перемогла Чапутова
    Зузана Чапутова

    Явка на виборчі дільниці в Словаччині становила близько 41%

    У Словаччині у другому турі президентських виборів перемогла адвокат і місцевий громадський діяч Зузана Чапутова.

    Про це свідчать результати підрахунку місцевим Центрвиборчкомом 100% протоколів, передає словацьке видання Dennik N.

    Згідно з результатами голосування, за Чапутову проголосували 58,41% виборців, її суперник у другому турі - заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович набрав 41,59%.

    Явка на виборчі дільниці становила близько 41%.

    Чапутова стане п'ятим словацьким президентом і першою жінкою-президентом в історії Словаччини.

    На посаду новий президент має вступити 15 червня.

    За інформацією видання, Марош Шефчович ще до півночі за місцевим часом визнав свою поразку і телефоном привітав свою опонентку.

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