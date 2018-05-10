Президенту запропонували ще одну кандидатуру до Верховного суду

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Вікторія Мацедонська

Мацедонська має стаж роботи на посаді судді понад 10 років

Вища рада правосуддя внесла подання президенту Петру Порошенко про призначення Вікторії Мацедонської суддею Касаційного адміністративного суду Верховного cуду.

Відповідне рішення рада прийняла на засіданні в четвер.

«Вища рада правосуддя ухвалила внести подання президентові про призначення Мацедонської Вікторії Едуардівни на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного cуду», - сказав голова ради Ігор Бенедисюк.

Стаж її роботи на посаді судді понад 10 років.

У 2004 році Мацедонська була призначена суддею Києво-Святошинського райсуду Київської області.

З 2010 року працювала суддею Київського апеляційного адміністративного суду.

У 2016 році вона подала відповідну заяву про кваліфікаційне оцінювання для допуску на конкурс на посаду у складі Верховного суду.

15 грудня 2017 року новий Верховний Суд почав роботу.

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