Суд подовжив арешт соратника Саакашвілі

Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування

Печерський районний суд міста Києва подовжив арешт соратника Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 днів. Відповідну ухвалу зачитав суддя під час засідання. «Суд ухвалив щодо клопотання прокурорів про продовження строку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Дангадзе Северіона задовільнити, подовжити строк



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Северіон Дангадзе

Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування

Печерський районний суд міста Києва подовжив арешт соратника Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 днів.

Відповідну ухвалу зачитав суддя під час засідання.

«Суд ухвалив щодо клопотання прокурорів про продовження строку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Дангадзе Северіона задовільнити, подовжити строк на 60 діб. Строк дії ухвали до 31 березня 2018 року» , - йдеться в ухвалі суду.

Як відомо, 7 грудня Печерський суд ухвалив рішення арештувати соратника Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування.

«Ми не підозрюємо його (Саакашвілі, - ред.) в тому, що ви озвучили (звинувачення в організації держперевороту, - ред.). Ми підозрюємо «праву руку» Саакашвілі в спробі перевороту та фінансуванні таких спроб - Севериона Дангадзе. Самого Саакашвілі ми підозрюємо тільки в сприянні членам організованого злочинного угруповання Курченка-Януковича», - повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

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