Прикордонники на три роки заборонили в'їзд в Україну чотирьом іноземцям через георгіївські стрічки



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Фото: facebook.com/DPSUkraine

Іноземців не пустили до України на пунктах пропуску в Одеській і Вінницькій областях

На пунктах пропуску у Вінницькій та Одеській областях прикордонники не пустили до України чотирьох іноземців, які при собі мали георгіївські стрічки. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України в Facebook.

Через пункти пропуску «Кучурган-авто», «Старокозаче» та «Могилів-Подільський-авто» намагалися проїхати на територію України громадянин Болгарії та троє громадян Молдови. При собі вони мали заборонені в країні георгіївські стрічки.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Українські прикордонники зафіксували ці факти та не пропустили іноземців. До того ж усім їм заборонили в'їзд на територію України строком на три роки.