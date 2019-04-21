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    Суспільство

    У Держприкордонслужбі інформують, що ситуація на кордоні стабільна і контрольована

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    Прикордонники зафіксували вісім випадків відмови у перетині лінії розмежування через&nbsp;проблеми з документами - У Держприкордонслужбі інформують, що ситуація на кордоні стабільна і контрольована
    Прикордонники зафіксували вісім випадків відмови у перетині лінії розмежування через проблеми з документами

    Кордон вже перетнуло понад 17 тис. осіб, - ДПСУ

    У Державній прикордонній службі України повідомляють, що ситуація на кордоні стабільна і контрольована, відзначається зменшення пасажиро-транспортного потоку. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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    За даними прикордонників, особлива увага приділяється незаконним переміщенням і спробам контрабанди. Крім того, посилено патрулюються акваторії Чорного і Азовського морів.

    Загалом, відзначаємо зменшення пасажиро-транспортного потоку.

    За даними відомства, контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення працюють у штатному режимі, лінію дотику перетнуло понад 17 тис. осіб. Порушень законодавства і правил перетину лінії зіткнення не сталося.

    Водночас зафіксовано вісім випадків відмови у перетинанні лінії розмежування через проблеми з документами.

    Нагадаємо, російські прикордонники на адміністративному кордоні з окупованим Кримом опитують людей про участь у голосуванні на виборах президента України.

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