У Держприкордонслужбі інформують, що ситуація на кордоні стабільна і контрольована
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Кордон вже перетнуло понад 17 тис. осіб, - ДПСУ
У Державній прикордонній службі України повідомляють, що ситуація на кордоні стабільна і контрольована, відзначається зменшення пасажиро-транспортного потоку. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
За даними прикордонників, особлива увага приділяється незаконним переміщенням і спробам контрабанди. Крім того, посилено патрулюються акваторії Чорного і Азовського морів.
Загалом, відзначаємо зменшення пасажиро-транспортного потоку.
За даними відомства, контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення працюють у штатному режимі, лінію дотику перетнуло понад 17 тис. осіб. Порушень законодавства і правил перетину лінії зіткнення не сталося.
Водночас зафіксовано вісім випадків відмови у перетинанні лінії розмежування через проблеми з документами.
Нагадаємо, російські прикордонники на адміністративному кордоні з окупованим Кримом опитують людей про участь у голосуванні на виборах президента України.