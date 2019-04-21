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    Ситуація на українському кордоні у день виборів була спокійною

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    Ситуація на українському кордоні у день виборів була спокійною

    Надзвичайних подій чи провокацій на кордоні не зафіксовано

    Ситуація на українському державному кордоні у день другого туру виборів президента України залишається контрольованою. Станом на 19:00 спостерігається зменшення пасажиро-транспортного потоку, зокрема, в зоні ООС на лінії розмежування, на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом збільшення пасажиро-транспортного потоку також не було. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, пише УНН.

    «Ситуація спокійна і контрольована. Надзвичайних подій чи провокацій на кордоні не зафіксовано. Загалом всі пропускні операції відбувались оперативно і вчасно. Зафіксовано на окремих напрямках навіть зниження пасажиротранспортного потоку. Це, наприклад, в зоні ООС на лінії розмежування – приблизно у 1,5 раза пасажиро-транспортний потік знизився. Не було збільшення, принаймні, пасажиро-транспортного потоку на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом», - сказав Слободян.

    З його слів, 21 квітня протягом дня трафік на деяких пунктах пропуску кордону все ж спостерігався.

    «Незважаючи на це, кордон охоронявся і охороняється посилено. Впродовж доби щонайменше 8 тис. прикордонників виконують обов’язки по охороні лінії державного кордону. Також акваторію Чорного і Азовського морів патрулюють декілька корабельно-катерних груп», - зазначив помічник голови ДПСУ.

    Також Центральна виборча комісія констатує відсутність системних порушень на виборах президента України.

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

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