Прикордонники не пустили в Україну журналіста кремлівського ЗМІ

Кореспонденту російського медіахолдингу ВГТРК видворять із України

У Державній прикордонній службі підтвердили інформацію про відмову кореспонденту російського медіахолдингу ВГТРК Олегу Пакшину у в'їзді в Україну. Про це повідомили Укрінформу у прес-службі ДПСУ. «Вказана особа не змогла підтвердити мету в'їзду в Україну та буде видворена за межі України сьогодні найближчим рейсом», - зазначили у



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Кореспонденту російського медіахолдингу ВГТРК видворять із України

У Державній прикордонній службі підтвердили інформацію про відмову кореспонденту російського медіахолдингу ВГТРК Олегу Пакшину у в'їзді в Україну. Про це повідомили Укрінформу у прес-службі ДПСУ.

«Вказана особа не змогла підтвердити мету в'їзду в Україну та буде видворена за межі України сьогодні найближчим рейсом», - зазначили у відомстві.

Держприкордонслужба діяла правомірно, Пакшину було видано офіційне рішення про недопуск в Україну, наголосили у відомстві.

Сам Пакшин повідомив російським ЗМІ, що вже майже добу знаходиться в аеропорту «Бориспіль», він прилетів в Україну зі Стамбула.

За словами Пакшина, після співбесіди з прикордонниками йому видали рішення про недопуск до країни, в якому причиною вказано те, що він не може «підтвердити мету запланованого перебування на території України».

Як повідомлялося, Державна прикордонна служба збільшила кількість військовослужбовців на напрямках лінії кордону з країнами Європейського Союзу та на східній ділянці.