Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)Волонтерська ініціатива
Серед автівок, переданих в останній партії – дві «швидких»
Прикордонники отримали десять мінівенів Volkswagen та дві машини швидкої допомоги. Допомогу передали приватний благодійний фонд MK Foundation разом з партнерами – розробниками гри S.t.a.l.k.e.r та кіберспортивною організацією NAVI.
Директор MK Foundation Олександр Осока повідомив, що благодійна організація передала на передову вже 520 автомобілів. «Ми почали допомагати з транспортом нашим військовим одразу після повномасштабного вторгнення», – сказав він. За його Осоки, зазвичай це були витривалі пікапи Volkswagen.
«Ми знаходимо машини в Європі. Конкретно ті, які передаємо сьогодні прикордонникам – з Німеччини. Коли переганяємо автівки сюди, то вже в Україні проводимо їм першу діагностику. Найчастіше замінюємо зчеплення. Фарбуємо. Після чого переганяємо на іншу локацію, а паралельно по дорозі водій тестує автівку. З другої бази переганяємо на третю, де автомобіль вже проходить повне технічне обслуговування», – цитує Осоку видання Новини.LIVE. Всі замінені деталі залишаються в автомобілях, щоб водій точно знав, що у ній замінили.
Якщо порахувати, то загалом MK Foundation передає військовим по одній автівці раз на три дні.
Благодійний фонд передав також дві машини швидкої допомоги. Одна з них так званого типу А1 на базі Fiat Doblo. Вона призначена для санітарних перевезень. В автівці є таке обладнання:
- каталка-ноші;
- крісло для евакуації;
- пульсоксиметр;
- дефібрилятор;
- електрокардіограф тощо.
Інша машина типу B на базі Citroën Jumper. Її використовують для надання медичної допомоги. Автомобіль обладнано пристроєм для нош, вакуумним матрацом та шинами, шийно-комірцевим набором, аспіратором тощо.
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