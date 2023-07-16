Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)

Серед автівок, переданих в останній партії – дві «швидких»

Прикордонники отримали десять мінівенів Volkswagen та дві машини швидкої допомоги. Допомогу передали приватний благодійний фонд MK Foundation разом з партнерами – розробниками гри S.t.a.l.k.e.r та кіберспортивною організацією NAVI.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Директор MK Foundation Олександр Осока повідомив, що благодійна організація передала на передову вже 520 автомобілів. «Ми почали допомагати з транспортом нашим військовим одразу після повномасштабного вторгнення», – сказав він. За його Осоки, зазвичай це були витривалі пікапи Volkswagen.

«Ми знаходимо машини в Європі. Конкретно ті, які передаємо сьогодні прикордонникам – з Німеччини. Коли переганяємо автівки сюди, то вже в Україні проводимо їм першу діагностику. Найчастіше замінюємо зчеплення. Фарбуємо. Після чого переганяємо на іншу локацію, а паралельно по дорозі водій тестує автівку. З другої бази переганяємо на третю, де автомобіль вже проходить повне технічне обслуговування», – цитує Осоку видання Новини.LIVE. Всі замінені деталі залишаються в автомобілях, щоб водій точно знав, що у ній замінили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо порахувати, то загалом MK Foundation передає військовим по одній автівці раз на три дні.

Благодійний фонд передав також дві машини швидкої допомоги. Одна з них так званого типу А1 на базі Fiat Doblo. Вона призначена для санітарних перевезень. В автівці є таке обладнання:

каталка-ноші;

крісло для евакуації;

пульсоксиметр;

дефібрилятор;

електрокардіограф тощо.

4 фото На весь екран







Інша машина типу B на базі Citroën Jumper. Її використовують для надання медичної допомоги. Автомобіль обладнано пристроєм для нош, вакуумним матрацом та шинами, шийно-комірцевим набором, аспіратором тощо.

Будь ласка, читайте текст після реклами