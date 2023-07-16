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Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Благодійна організація передала на передову вже 520 автомобілей
фото з відкритих джерел

Серед автівок, переданих в останній партії – дві «швидких»

Прикордонники отримали десять мінівенів Volkswagen та дві машини швидкої допомоги. Допомогу передали приватний благодійний фонд MK Foundation разом з партнерами – розробниками гри S.t.a.l.k.e.r та кіберспортивною організацією NAVI. 

Директор MK Foundation Олександр Осока повідомив, що благодійна організація передала на передову вже 520 автомобілів. «Ми почали допомагати з транспортом нашим військовим одразу після повномасштабного вторгнення», – сказав він. За його Осоки, зазвичай це були витривалі пікапи Volkswagen. 

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото) фото 1

«Ми знаходимо машини в Європі. Конкретно ті, які передаємо сьогодні прикордонникам – з Німеччини. Коли переганяємо автівки сюди, то вже в Україні проводимо їм першу діагностику. Найчастіше замінюємо зчеплення. Фарбуємо. Після чого переганяємо на іншу локацію, а паралельно по дорозі водій тестує автівку. З другої бази переганяємо на третю, де автомобіль вже проходить повне технічне обслуговування», – цитує Осоку видання Новини.LIVE. Всі замінені деталі залишаються в автомобілях, щоб водій точно знав, що у ній замінили. 

Якщо порахувати, то загалом MK Foundation передає військовим по одній автівці раз на три дні. 

Благодійний фонд передав також дві машини швидкої допомоги. Одна з них так званого типу А1 на базі Fiat Doblo. Вона призначена для санітарних перевезень. В автівці є таке обладнання:

  • каталка-ноші;
  • крісло для евакуації;
  • пульсоксиметр;
  • дефібрилятор;
  • електрокардіограф тощо. 
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Інша машина типу B на базі Citroën Jumper. Її використовують для надання медичної допомоги. Автомобіль обладнано пристроєм для нош, вакуумним матрацом та шинами, шийно-комірцевим набором, аспіратором тощо.

MK Foundation, створений за ініціативи підприємця Максима Кріппи, спеціалізується на наданні допомоги військовим і цивільному населенню України. Благодійний фонд вже надав допомогу Україні на загальну суму 356 млн 173,7 тис. грн. Закупив понад 500 автівок для ЗСУ, 30 автомобілів медичного призначення та п'ять пожежних машин.
Теги: машини допомога ЗСУ

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