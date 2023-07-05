Допомога Україні. Новий міністр оборони Болгарії дав обіцянку

За словами Тагарева, усі пакети військової допомоги від Болгарії будуть закритим від широкого загалу

Болгарія продовжуватиме надавати допомогу Україні as long as needed, тобто до тих пір, поки це буде необхідно. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

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«Ми продовжимо діяти у рамках виконання рішення парламенту. Поки що ми обмежуємось допомогою матеріальними засобами (озброєння і боєприпаси – «Главком»), так, щоби це не порушувало запасів, необхідних для нормальної навчально-бойової підготовки болгарської армії. Іншими словами – це те, що ми можемо передати порівняно безпроблемно. У майбутньому можна буде обговорювати й інші варіанти, однак у перші три тижні моєї роботи на посаді міністра оборони, мій фокус був повністю зосереджений саме на тих матеріальних засобах, які ми можемо передати без порушення нормативів щодо підтримання запасів і проведення навчально-бойової підготовки», – сказав Тагарев.

За словами очільника міноборони, усі подальші пакети військової допомоги від Болгарії, як і перший, будуть закритим від широкого загалу.

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«Тимчасовим урядом був створений прецедент і ми, порадившись, прийняли рішення, що доцільним буде продовжувати діяти у такий же спосіб. Тому додаток (де вказані конкретні типи і кількості озброєнь – «Главком») до нашого рішення знову є конфіденційним. При цьому можу сказати, що і перший, і другий пакети нашої допомоги є досить серйозними. Звичайно, ми не можемо одразу відповісти на всі ваші потреби, навіть із тими речами, якими володіємо, оскільки тоді ми би порушили вже зазначений мною принцип підтримки запасів відповідно до нормативів готовності і навчально-бойової підготовки нашої армії», – пояснив міністр.

Як зазначив Тагарев, Болгарії вдалося відв’язати процедуру надання військової допомоги Україні від надмірного ускладнення нормативними документами та відповідно прискорити процес надання допомоги Україні. Це означає, що тепер будь-який пакет військово-технічної допомоги від Болгарії надаватиметься без повторного розгляду парламентом.

«Нам вдалося прискорити процес надання допомоги. Авжеж людям на фронті в Україні він може не видаватися швидким, однак для нас це дійсно спрощення і прискорення процедури формування пакета допомоги і його передачі. І дуже важливо, що така потреба в оперативності передачі Україні всього їй необхідного, має повне розуміння як з боку моїх колег з уряду, так і серед керівництва болгарською армією», – розповів очільник міноборони.

Як повідомив міністр, новий пакет військової допомоги від Болгарії вже почав формуватися. Його основу складають боєприпаси, але є й військова техніка.

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«Сама ж передача, звичайно, займе певний час. При цьому ми будемо керуватись пріоритетами української сторони і передаватимемо їй у першу чергу те, що для неї на цьому етапі є найнеобхіднішим. Тут потрібна гнучкість з нашого боку і ми, у принципі, готові до цього», – констатував Тагарев.

Проте як зазначив очільник міноборони, є види озброєнь, які, з огляду на кілька причин, країна навряд чи зможе дати. За його словами це пов’язано у першу чергу, через пряму потребу Болгарії у них й відсутність якоїсь можливості їх замінити. Ще однією причиною є вже сформовані негативні суспільні настрої стосовно передачі конкретних бойових платформ.

Міністр також повідомив, що наразі у фокусі уваги союзників не тільки надання Україні озброєння, але й інші види підтримки, які є не менш важливими.

«Як от підготовка військовослужбовців за різними спеціальностями і на різних рівнях – ротному, батальйонному тощо, бойове злагодження підрозділів, ремонт техніки, яка передається Україні. Приділяється увага і не бойовим, але теж важливим аспектам, як от інженерно-саперній підготовці, медичному забезпеченню тощо, щоби українська армія під час наступальної операції володіла на високому рівні якомога ширшими можливостями. Крім того, переслідується й довгострокова ціль – забезпечення досягнення українською армією високого рівня оперативної сумісності з арміями країн-членів НАТО. Це робиться для того, щоби коли Україна стане членом НАТО – сподіваюсь це буде у недалекому майбутньому – її збройні сили вже були сумісні з натовськими», – розповів Тагарев.

Під час останньої зустрічі у форматі «Рамштайн» очільник міноборони Болгарії поінформував свого українського колегу Олексія Резнікова щодо прийнятого рішення про надання нового пакету військової допомоги Україні та запевнив про готовність виконувати й інші зобов’язання.

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«Зокрема, ми готові щороку здійснювати підготовку 60 українських бойових санітарів. Якщо буде потреба готувати більшу кількість, то з цим, переконаний, не буде жодних проблем. Як мене інформував начальник Військово-медичної академії, у нас в Софії є досить хороша база і достатньо швидкий і ефективний курс підготовки, який ми використовуємо для підготовки наших військовослужбовців. І ми готові на цій базі готувати й українських», – повідомив міністр болгарського відомства.

Крім того, Тагарев зазначив, що приєднання Болгарією до європейської ініціативи щодо боєприпасів для України, яку раніше відхиляв попередній уряд і президент, реалізується за трьома напрямками.

«Перший – це передача Україні 155-мм боєприпасів. Ми поки не можемо на цьому напрямку працювати, адже у нас немає боєприпасів такого калібру. Другий – це поповнення запасів держав, які надали Україні ці боєприпаси. Третій – розширення виробничих потужностей. І от до останнього ми можемо долучитись. Зрештою, Болгарія ще з радянських часів традиційно спеціалізується на виробництві легкого озброєння та боєприпасів. Відтак, і ми готові, і це було би цілком природно, якби у Болгарії було інвестовано у розширення існуючих і створення нових виробничих збройових потужностей. Не випадково єврокомісар Тьєррі Бретон, під час своєї поїздки оборонними підприємствами Східної Європи, приїхав спочатку саме у Болгарію», – додав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 липня, має прибути з візитом до Болгарії.

Як повідомило Болгарське національне радіо, запрошення президенту України Володимиру Зеленському було надіслане болгарським урядом.

Деталі візиту поки невідомі, але, ймовірно, президент України проведе зустрічі з представниками болгарського уряду та депутатами парламенту. Також очікується виступ Володимира Зеленського у парламенті Болгарії зі зверненням.

До слова, для чинного уряду Болгарії не стоїть питання, хто є агресором і хто є жертвою агресії, і він добре розуміє наскільки важливою є допомога Україні.