Британська розвідка розкрила тактику кадировців на фронті

У червні 2023 року надійшло кілька повідомлень про використання російськими військами старих броньованих машин, начинених кількома тоннами вибухівки

Більшість російських саморобних вибухових пристроїв майже напевно вибухнули до того, як досягли своєї мети

Чеченські найманці, які воюють проти України на Донбасі, використовують під Мар'їнкою саморобні вибухові пристрої. Цю тактику застосовували під час чеченських воєн 90-х. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається у зведенні, у червні 2023 року надійшло кілька повідомлень про використання російськими військами старих броньованих машин, начинених кількома тоннами вибухівки, у якості саморобних вибухових пристроїв. Екіпаж, швидше за все, вистрибує з машини після того, як пустить її курсом.

Більшість російських випадків використання таких машин було зареєстровано в районі Мар'їнки, неподалік Донецька, і вони почалися за кілька днів після того, як чеченські підрозділи увійшли до цього району.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Існує реальна ймовірність того, що чеченські сили застосували цю тактику», – наголошується у повідомленні.

За даними британської розвідки, є спадщина чеченських бойовиків, які вміють користуватися такими машинами, починаючи з чеченських воєн 1990-х років. Повідомлялося також, що чеченці, що воюють на боці України, виготовили аналогічні машини у січні 2023 року.

«Більшість російських саморобних вибухових пристроїв майже напевно вибухнули до того, як досягли своєї мети через комбінацію протитанкових мін і вогню прямим наведенням, що ставить під питання життєздатність цього засобу. Однак вони викликають дуже сильні вибухи, які все ж таки можуть мати психологічний вплив на оборонні сили», – зазначають у Міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що на аеродром у тимчасово окупованій Тарасівці поблизу Луганська прибули російські гелікоптери з «кадировцями»