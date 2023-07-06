США завтра оголосять нову допомогу Україні – Reuters

Пакет все ще обговорюється і може змінитися

Очікується, що новий пакет включатиме касетні боєприпаси калібру 155-мм

Завтра, 7 липня, Сполучені Штати Америки оголосять новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть касетні боєприпаси. Про це повідомляє посиланням на Reuters.

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За словами американських чиновників, очікується, що завтра буде оголошено про пакет допомоги, який включає касетні боєприпаси калібру 155-мм.

У Білому домі заявили, що надсилання касетних боєприпасів в Україну «активно розглядається», але наразі не мають жодних заяв.

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У пакеті допомоги, вартість якого, значно перевищує $500 млн, Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Himars, бойових машин Bradley і бронетранспортерів Stryker.

Однак, за словами чиновників, пакет все ще обговорюється і може змінитися.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про постачання спірних касетних боєприпасів в Україну. Американські високопосадовці розповіли, що у США почали розглядати запит України на касетні боєприпаси. Це дозволить задовольнити попит на боєприпаси під час контрнаступу проти російських військ.

Як заявляють у США, один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.

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