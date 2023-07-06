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США завтра оголосять нову допомогу Україні – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США завтра оголосять нову допомогу Україні – Reuters
Пакет все ще обговорюється і може змінитися
фото з відкритих джерел

Очікується, що новий пакет включатиме касетні боєприпаси калібру 155-мм

Завтра, 7 липня, Сполучені Штати Америки оголосять новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть касетні боєприпаси. Про це повідомляє посиланням на Reuters.

За словами американських чиновників, очікується, що завтра буде оголошено про пакет допомоги, який включає касетні боєприпаси калібру 155-мм.

У Білому домі заявили, що надсилання касетних боєприпасів в Україну «активно розглядається», але наразі не мають жодних заяв.

У пакеті допомоги, вартість якого, значно перевищує $500 млн, Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Himars, бойових машин Bradley і бронетранспортерів Stryker.

Однак, за словами чиновників, пакет все ще обговорюється і може змінитися.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про постачання спірних касетних боєприпасів в Україну. Американські високопосадовці розповіли, що у США почали розглядати запит України на касетні боєприпаси. Це дозволить задовольнити попит на боєприпаси під час контрнаступу проти російських військ.

Як заявляють у США, один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.

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Теги: Україна боєприпаси США допомога ЗСУ

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